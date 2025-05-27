В Алматы дождь, в Астане - облачно: какой будет погода в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 27 мая, в Астане и Шымкенте обещают погоду без осадков, а жителей Алматы предупреждают о дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до 5 градусов. Скорость ветра – 7,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,8 м/с.