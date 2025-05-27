В Алматы дождь, в Астане - облачно: какой будет погода в мегаполисах Казахстана во вторник
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Во вторник, 27 мая, в Астане и Шымкенте обещают погоду без осадков, а жителей Алматы предупреждают о дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до 5 градусов. Скорость ветра – 7,4 м/с.
В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,8 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249139-v-almaty-dozhd-v-astane-oblachno-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/