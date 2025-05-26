Заморозки пообещали в ряде регионов Казахстана в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, 27-29 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РП "Казгидромет".

Как пообещали специалисты метеослужбы, холод, наблюдавшийся в прошедшие дни в северной половине страны, начнет постепенно смещаться на восток, где вслед дождям придет понижение температуры воздуха, а в ночные часы в отдельных регионах ожидаются заморозки.

Несмотря на то, что основной холод постепенно смещается за пределы Казахстана, северо-западный антициклон, подпитываемый холодными воздушными массами, не даст сильное повышение температуры воздуха: ночами еще будет свежо, а днем столбики термометров зафиксируют +20...+25 градусов.

И только на западе и юге республики жители почувствуют лето - здесь 29 мая воздух днем прогреется до +30...+35 градусов.

Стоит отметить, что заморозки прогнозировали в ряде регионов и на сегодняшний день - штормовое предупреждение объявили в большинстве областей Казахстана. Кроме того, прогнозировались осадки и сильный ветер.

Сильное похолодание на этой неделе пообещали в Алматы - в среду столбики термометров опустятся до +11 градусов ночью.

Прохладная погода в последние весенние дни ожидается и в Астане - температура опустится до +4 градусов ночью.

Зато жаркая погода в ближайшие дни ожидается в Шымкенте. В выходные синоптики пообещали до +34 градусов.