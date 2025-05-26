Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Заморозки пообещали в ряде регионов Казахстана в ближайшие дни

Опубликовано:

Заморозки на цветках вишни
Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, 27-29 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РП "Казгидромет".

Как пообещали специалисты метеослужбы, холод, наблюдавшийся в прошедшие дни в северной половине страны, начнет постепенно смещаться на восток, где вслед дождям придет понижение температуры воздуха, а в ночные часы в отдельных регионах ожидаются заморозки.

Несмотря на то, что основной холод постепенно смещается за пределы Казахстана, северо-западный антициклон, подпитываемый холодными воздушными массами, не даст сильное повышение температуры воздуха: ночами еще будет свежо, а днем столбики термометров зафиксируют +20...+25 градусов.

И только на западе и юге республики жители почувствуют лето - здесь 29 мая воздух днем прогреется до +30...+35 градусов.

Стоит отметить, что заморозки прогнозировали в ряде регионов и на сегодняшний день - штормовое предупреждение объявили в большинстве областей Казахстана. Кроме того, прогнозировались осадки и сильный ветер.

Сильное похолодание на этой неделе пообещали в Алматы - в среду столбики термометров опустятся до +11 градусов ночью.

Прохладная погода в последние весенние дни ожидается и в Астане - температура опустится до +4 градусов ночью.

Зато жаркая погода в ближайшие дни ожидается в Шымкенте. В выходные синоптики пообещали до +34 градусов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248932-zamarozki-poobeshchali-v-ryade-regionov-kazahstana-v-blizhayshie-dni/