Дожди и похолодание до 11 градусов ждет жителей Алматы на этой неделе

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 26 мая по 1 июня, обещают нежаркую погоду с редкими несильными дождями. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

26 мая в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 17 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 21 градуса, но ночью температура опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

27 мая будет облачно. Температура составит около плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 20 градусов, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 3,4 м/с.

28 мая осадки не прогнозируют. Средняя температура – плюс 16 градусов. Днем температура поднимется до плюс 20 градусов, а ночью опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

29 мая в Алматы будет солнечно. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 23 градусов, а опуститься может до плюс 12 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,8 м/с.

30 мая синоптики обещают облачную погоду. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

31 мая ожидается небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, минимальная – плюс 15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,2 м/с.

1 июня, по прогнозам, будет пасмурно, но без осадков. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 21 градуса, но ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.