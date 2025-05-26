Заморозки и сильные осадки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

27 мая на юге, в горных районах Алматинской области ожидается северный, северо-восточный ветер порывы 15-20 м/с.

Завтра в районе Алакольских озер области Жетісу днем усилится ветер северо-восточный - порывы 30 м/с и более. В горных районах ночью временами сильный дождь. В центре, на востоке, в горных районах - гроза. Ветер северо-восточный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

А на севере, в центре Кызылординской области возможна пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области 23 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области - высокая пожарная опасность.

27 мая ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на севере, востоке области пообещали заморозки 2 градуса. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в области Абай усилится ветер северо-западный, северный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на западе, севере области тоже ожидаются заморозки 2 градуса. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник на юге, в горных районах Туркестанской области прогнозируется гроза. На западе, севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, юге, западе, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в пустынных и предгорных районах области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, юге Карагандинской области ожидается туман. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

А в Мангистауской области усилится ветер северо-восточный на северо-западе области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

27 мая днем на западе, севере, юге области Ұлытау ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на западе Атырауской области прогнозируется пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе области 15-20 м/с. На севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

27 мая в Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-18 м/с. На севере области сохраняются заморозки 1 градус. На западе, юге области сохранится высокая, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник ночью и утром на западе, севере, юге Акмолинской области пообещали туман. Днем на севере, востоке области - гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

27 мая ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере области порывы 15 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы возможны заморозки 1 градус. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области будет гроза. Ночью и утром на западе, севере области возможен туман. Ветер северный, северо-западный ночью на востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге области порывы 23 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

Во вторник на юге, в горных районах Жамбылской области тоже ожидается гроза. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере Павлодарской области пообещали осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области заморозки 2 градуса. На востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.