Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане в 2025 году
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Стало известно, какие женские и мужские имена наиболее популярны в Казахстане в 2025 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.
Согласно сайту Бюро нацстатистики, в топ-10 самых популярных имен, которые казахстанские родители дают своим детям в 2025 году, вошли следующие:
Мужские имена: топ -10
- Айсұлтан
- Мұхаммед
- Омар
- Алихан
- Алдияр
- Рамазан
- Мухаммад
- Амир
- Алан
- Хамза
Женские имена: топ -10
- Айлин
- Медина
- Асылым
- Айша
- Мариям
- Томирис
- Аяла
- Сафия
- Раяна
- Айым
Напомним, самыми популярными именами, которыми казахстанские родители чаще всего называли своих детей в 2024 году, стали Рамазан и Медина.
Также прошлой весной в Казахстане озвучили список самых распространенных имен среди всех жителей страны. Некоторые из них являются универсальными, так называют и мужчин, и женщин.
А годом ранее, в 2023 году, казахстанцы часто выбирали для своих новорожденных детей двойные имена.
Добавим, также мы писали, что в первом квартале текущего, 2025 года, в Казахстане родилось рекордно мало детей. Речь идет об антирекорде за последние 11 лет.
Туркестанская область, Алматы и Астана входят в список лидеров по количеству новорожденных детей в Казахстане в 2025 году, а в ноябре 2024 года наибольший уровень рождаемости был отмечен в Туркестанской и Мангистауской областях.
Добавим, что общие данные по численности населения Казахстана на 1 марта 2025 года публиковали в Бюро национальной статистики - согласно им, в стране проживает 20 316 155 человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249346-kakie-muzhskie-i-zhenskie-imena-populyarny-v-kazahstane-v-2025-godu/