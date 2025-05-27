Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане в 2025 году

Стало известно, какие женские и мужские имена наиболее популярны в Казахстане в 2025 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Согласно сайту Бюро нацстатистики, в топ-10 самых популярных имен, которые казахстанские родители дают своим детям в 2025 году, вошли следующие:

Мужские имена: топ -10

Айсұлтан Мұхаммед Омар Алихан Алдияр Рамазан Мухаммад Амир Алан Хамза

Женские имена: топ -10

Айлин Медина Асылым Айша Мариям Томирис Аяла Сафия Раяна Айым

Напомним, самыми популярными именами, которыми казахстанские родители чаще всего называли своих детей в 2024 году, стали Рамазан и Медина.

Также прошлой весной в Казахстане озвучили список самых распространенных имен среди всех жителей страны. Некоторые из них являются универсальными, так называют и мужчин, и женщин.

А годом ранее, в 2023 году, казахстанцы часто выбирали для своих новорожденных детей двойные имена.

Добавим, также мы писали, что в первом квартале текущего, 2025 года, в Казахстане родилось рекордно мало детей. Речь идет об антирекорде за последние 11 лет.

Туркестанская область, Алматы и Астана входят в список лидеров по количеству новорожденных детей в Казахстане в 2025 году, а в ноябре 2024 года наибольший уровень рождаемости был отмечен в Туркестанской и Мангистауской областях.

Добавим, что общие данные по численности населения Казахстана на 1 марта 2025 года публиковали в Бюро национальной статистики - согласно им, в стране проживает 20 316 155 человек.