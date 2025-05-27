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Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане в 2025 году

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Новорожденная девочка спит в окружении цветов
Новорожденная девочка. Иллюстративное фото: Freepik

Стало известно, какие женские и мужские имена наиболее популярны в Казахстане в 2025 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Согласно сайту Бюро нацстатистики, в топ-10 самых популярных имен, которые казахстанские родители дают своим детям в 2025 году, вошли следующие:

Мужские имена: топ -10

  1. Айсұлтан
  2. Мұхаммед
  3. Омар
  4. Алихан
  5. Алдияр
  6. Рамазан
  7. Мухаммад
  8. Амир
  9. Алан
  10. Хамза

Женские имена: топ -10

  1. Айлин
  2. Медина
  3. Асылым
  4. Айша
  5. Мариям
  6. Томирис
  7. Аяла
  8. Сафия
  9. Раяна
  10. Айым

Напомним, самыми популярными именами, которыми казахстанские родители чаще всего называли своих детей в 2024 году, стали Рамазан и Медина.

Также прошлой весной в Казахстане озвучили список самых распространенных имен среди всех жителей страны. Некоторые из них являются универсальными, так называют и мужчин, и женщин.

А годом ранее, в 2023 году, казахстанцы часто выбирали для своих новорожденных детей двойные имена.

Добавим, также мы писали, что в первом квартале текущего, 2025 года, в Казахстане родилось рекордно мало детей. Речь идет об антирекорде за последние 11 лет.

Туркестанская область, Алматы и Астана входят в список лидеров по количеству новорожденных детей в Казахстане в 2025 году, а в ноябре 2024 года наибольший уровень рождаемости был отмечен в Туркестанской и Мангистауской областях.

Добавим, что общие данные по численности населения Казахстана на 1 марта 2025 года публиковали в Бюро национальной статистики - согласно им, в стране проживает 20 316 155 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249346-kakie-muzhskie-i-zhenskie-imena-populyarny-v-kazahstane-v-2025-godu/