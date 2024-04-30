Стали известны самые распространенные казахские имена в Казахстане

В Казахстане озвучили список самых распространенных имен. Некоторые из них являются универсальными, так называют и мужчин, и женщин, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

По данным Бюро нацстатистики, на момент переписи населения 2021 года в Казахстане проживало 63 тысяч мужчин по имени Азамат и 73 тысяч женщин с именем Аружан.

Согласно итогам переписи, более 33 тысяч имен встречаются больше 10 раз раз, а 29 тысяч фамилий – больше 100 раз.

Больше 10 тысяч раз встречается 136 мужских и 146 женских казахских имен. Так, самыми популярными именами среди мужчин стали:

Азамат (63 тысяч человек);

Серик (53 тысяч человек);

Марат (50 тысяч человек);

Среди женщин:

Аружан (73 тыс. человек);

Мадина (59 тыс. человек);

Динара (59 тыс. человек).

Именами, которые одномоментно популярны среди мужчин и женщин, стали Бахыт и Саулет. 585 тысяч человек носят так называемые унисекс-имена.

Список имен. Фото: Бюро нацстатистики

Также -бай, -бек, -жан, -хан стали самыми популярными окончаниями казахских имен. Самое популярное окончание -бек лидировало на протяжении прошлого столетия, но стало менее популярным после 2000 годов.

При этом окончание -хан демонстрирует стабильный рост последние 30 лет.

Самое популярное добавочное слово -гүл к женскому имени часто встречалось после 1950 годов, вплоть до 2000 годов.

По данным электронной таблицы, также можно определить, что казахи стали предпочитать более короткие имена. За исключением 1970-80-х годов мужские имена оказывались длиннее женских.

Больше 10 тысяч человек в Казахстане являются обладателями 69 самых распространенных фамилий.

Так, в ТОП-3 казахских фамилий попали:

Ахметов (56 тысяч человек);

Серік (39 тысяч человек);

Омаров (36 тысяч человек).

"Среди казахов фамилии с окончаниями -ов, -ев, -ин (-ова,-ева, -ина) составляют 64% от общего числа. Однако анализируя фамилии по годам рождения, можно заметить стабильное снижение в общей доле фамилий, которые имеют данные окончания", - говорится в отчете Бюро.

Также в Казахстане немало граждан, которые являются двойными тезками, как по имени, так и фамилии. Так, самыми многочисленными стали Серик Ахметов (415) и Айзере Серік (517).

Напомним, в начале января Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало список наиболее популярных имен, которые казахстанцы давали своим новорожденным детям в минувшем 2023 году.

При этом декабре прошлого года одними из самых популярных в Алматы стали имена таких исторических деятелей, как Абылайхан, Казбек, Абулхаир, Кенесары, Алихан, Амре, Нурсултан, Касым-Жомарт, Хан, Айганым, Берте, Зере, Томирис.

Также многие жители южной столицы часто выбирали для своих новорожденных детей мусульманские имена.

В 2021 году в Казахстане прошла перепись населения. В октябре 2023 года стало известно, что Бюро национальной статистики приступило к публикации окончательных итогов "Переписи населения 2021 года".

Добавим, что в ноябре 2023 года численность населения Казахстана официально достигла 20 млн человек.

Произошло это 14 ноября 2023 года в 08:10 – в разных регионах страны в один момент родилось пятеро детей, "юбилейные граждане" родились в областях Ұлытау и Жетісу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них 3 мальчика и 2 девочки.

Родителям "юбилейных" детей вручили сертификаты на 2 млн тенге.