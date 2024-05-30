Стало известно, какими именами казахстанцы чаще всего называют своих детей в 2024 году

Самыми популярными именами, которыми казахстанские родители чаще всего называют своих детей в 2024 году, стали Рамазан и Медина, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Специалисты Бюро национальной статистики Казахстана проанализировали, какие имена являются самыми популярными среди жителей нашей в страны в 2024 году.

Так, самыми распространенным среди мальчиков стало имя Рамазан, за весну 2024 года такое имя для своего сына выбрала 1161 казахстанская семья.

Для новорожденных девочек казахстанские родители чаще всего выбирали имя Медина. За весну в стране появились 1373 новые обладательницы этого имени.

Популярные имена мальчиков:

Рамазан;

Айсултан;

Мухаммед;

Мухаммад;

Омар;

Алихан;

Амир;

Алан;

Нурислам;

Алдияр;

Хамза;

Ислам;

Али;

Муслим;

Алинур;

Динмухаммед;

Арсен;

Имран;

Ибраhим;

Ахмет;

Альтаир;

Мирас;

Дарын;

Мансұр;

Айбар;

Дамир.

Популярные имена девочек:

Медина;

Айша;

Асылым;

Раяна;

Айлин;

Томирис;

Сафия;

Амина;

Аяла;

Айым;

Айкоркем;

Зере;

Ясина;

Айару;

Кәусар;

Айзере;

Хадиша;

Мариям;

Фатима;

Әмина;

Ясмина;

Аиша;

Адина.

Напомним, в конце апреля в Казахстане озвучили список самых распространенных имен среди всех жителей страны. Некоторые из них являются универсальными, так называют и мужчин, и женщин.

Также в начале января Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало список наиболее популярных имен, которые казахстанцы давали своим новорожденным детям в минувшем 2023 году.

При этом декабре прошлого года одними из самых популярных в Алматы стали имена таких исторических деятелей, как Абылайхан, Казбек, Абулхаир, Кенесары, Алихан, Амре, Нурсултан, Касым-Жомарт, Хан, Айганым, Берте, Зере, Томирис.

Также многие жители южной столицы часто выбирали для своих новорожденных детей мусульманские имена.

Добавим, что в ноябре 2023 года численность населения Казахстана официально достигла 20 млн человек.

Произошло это 14 ноября 2023 года в 08:10 – в разных регионах страны в один момент родилось пятеро детей, "юбилейные граждане" родились в областях Ұлытау и Жетісу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них 3 мальчика и 2 девочки.

Родителям "юбилейных" детей вручили сертификаты на 2 млн тенге.