Где в Казахстане рождается больше всего детей

Аналитики сообщили последние данные по численности населения Казахстана. Согласно данным, наибольший уровень рождаемости отмечен в трех областях, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

По состоянию на 1 октября, численность населения Казахстана составила 20 223 218 человек, из них горожане - 12 704 977 человек, сельские жители - 7 518 241 человек. Общий прирост населения за 9 месяцев составил 189 376 человек, сообщается на сайте Бюро нацстатистики.

За 9 месяцев в Казахстане родились 278,7 тыс. детей, число умерших при этом составило 99,5 тыс. человек. Естественный прирост населения составил 179,2 тыс. человек.

Наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской (25,04 человек на 1000 населения), Мангистауской (24,84) областях и Шымкенте (23,68).

Самый высокий уровень смертности наблюдался в Северо-Казахстанской (11,52 на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,32) и Костанайской областях (10,12). Это, как отмечают аналитики, связано с возрастной структурой населения этих областей.

Ранее сообщалось, что женщин в Казахстане - 10 342 959, а мужчин - 9 880 259.

Напомним, что 1 января в Казахстане проживали 20 033 842 человека. Отмечалось, что общий прирост населения составил 106 072 человека.

А 16 ноября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек. Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10, 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.