Сколько человек живет в Казахстане, рассказали в бюро статистики
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Новые данные по численности населения Казахстана на 1 марта 2025 года опубликовали в Бюро национальной статистики - согласно им, в стране проживает 20 316 155 человек, передает NUR.KZ.
Как сообщается на сайте Бюро национальной статистики РК, по состоянию на 1 марта 2025 года в стране проживало 20 316 155 человек - на 32 756 человек больше, чем при подсчете на начало 2025 года.
Из них:
- горожане - 12 813 769;
- сельские жители - 7 502 386.
Больше всего жителей в трех мегаполисах страны:
- Алматы - 2 300 876 человек, прирост населения - 2958 человек с 1 января по 1 марта;
- Астана - 1 544 142 человек, прирост - 3115 человек с 1 января по 1 марта;
- Шымкент - 1 261 709 человек, прирост - 3 445 человек с 1 января по 1 марта.
Из областей по количеству населения лидируют Туркестанская область - 2 154 130 человек, Алматинская область - 1 566 257 человек, Карагандинская область - 1 133 524 человека, и Жамбылская область - 1 221 439 человек.
Что касается пола - женщин в стране по-прежнему больше, чем мужчин:
- женщины - 10 388 760;
- мужчины - 9 927 395.
Согласно подсчетам статистов, за январь и февраль этого года в Казахстане родились 51 439 человек, 21 121 человек умер, 2 949 человек прибыли и 511 человек выбыли из страны.
Напомним, ранее в начале марта сообщалось, что население Казахстана превысило 20,3 млн человек - такую информацию озвучили в Бюро Национальной статистики.
Мы также писали, что по состоянию на 1 января 2025 года в стране проживало 20 286 084 человека. И на 1 декабря 2024 года в стране также проживали более 20,2 млн человек.
Отметим, что численность населения Казахстана достигла 20 млн в ноябре 2023 года - по этому поводу к гражданам обращался глава государства.
Добавим, в ноябре 2024 года отмечалось, что наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской и Мангистауской областях.
А в октябре прошлого года также сообщалось, что женщин в нашей стране на порядок больше, чем мужчин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232143-skolko-chelovek-zhivet-v-kazahstane-rasskazali-v-byuro-statistiki/