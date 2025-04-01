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Сколько человек живет в Казахстане, рассказали в бюро статистики

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Зрители мероприятия
Люди. Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Новые данные по численности населения Казахстана на 1 марта 2025 года опубликовали в Бюро национальной статистики - согласно им, в стране проживает 20 316 155 человек, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Бюро национальной статистики РК, по состоянию на 1 марта 2025 года в стране проживало 20 316 155 человек - на 32 756 человек больше, чем при подсчете на начало 2025 года.

Из них:

  • горожане - 12 813 769;
  • сельские жители - 7 502 386.

Больше всего жителей в трех мегаполисах страны:

  • Алматы - 2 300 876 человек, прирост населения - 2958 человек с 1 января по 1 марта;
  • Астана - 1 544 142 человек, прирост - 3115 человек с 1 января по 1 марта;
  • Шымкент - 1 261 709 человек, прирост - 3 445 человек с 1 января по 1 марта.

Из областей по количеству населения лидируют Туркестанская область - 2 154 130 человек, Алматинская область - 1 566 257 человек, Карагандинская область - 1 133 524 человека, и Жамбылская область - 1 221 439 человек.

Что касается пола - женщин в стране по-прежнему больше, чем мужчин:

  • женщины - 10 388 760;
  • мужчины - 9 927 395.

Согласно подсчетам статистов, за январь и февраль этого года в Казахстане родились 51 439 человек, 21 121 человек умер, 2 949 человек прибыли и 511 человек выбыли из страны.

Напомним, ранее в начале марта сообщалось, что население Казахстана превысило 20,3 млн человек - такую информацию озвучили в Бюро Национальной статистики.

Мы также писали, что по состоянию на 1 января 2025 года в стране проживало 20 286 084 человека. И на 1 декабря 2024 года в стране также проживали более 20,2 млн человек.

Отметим, что численность населения Казахстана достигла 20 млн в ноябре 2023 года - по этому поводу к гражданам обращался глава государства.

Добавим, в ноябре 2024 года отмечалось, что наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской и Мангистауской областях.

А в октябре прошлого года также сообщалось, что женщин в нашей стране на порядок больше, чем мужчин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232143-skolko-chelovek-zhivet-v-kazahstane-rasskazali-v-byuro-statistiki/