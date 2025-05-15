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Где в Казахстане рождается больше всего детей

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Руки мамы и ребенка
Новорожденный ребенок. Иллюстративное фото: Kohei Hara / Getty Images

Туркестанская область, Алматы и Астана входят в список лидеров по количеству новорожденных детей в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

К Международному дню семьи в "Правительстве для граждан" подготовили статистику. Сообщается, что с начала года в Казахстане зарегистрировано свыше 144 тыс. новорожденных и почти 37 тыс. браков.

В топ-5 регионов по рождению малышей вошли Туркестанская область, Алматы, Астана, Алматинская область и Шымкент. А чаще всего заключают браки в Астане, Алматы, Туркестанской и Алматинской областях, а также в Шымкенте.

Накануне мы писали, что в первом квартале текущего года в Казахстане родилось рекордно мало детей. Речь идет об антирекорде за последние 11 лет.

Недавно новые данные по численности населения Казахстана на 1 марта 2025 года опубликовали в Бюро национальной статистики - согласно им, в стране проживает 20 316 155 человек.

В прошлом году мы писали, что в Казахстане снижается рождаемость. Эксперты считают, что демографический показатель продолжит снижаться ближайшие пять лет.

Добавим, в ноябре 2024 года отмечалось, что наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской и Мангистауской областях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245404-v-kakih-regionah-kazahstana-bolshe-vsego-rozhdayutsya-detey/