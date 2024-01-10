Стали известны самые необычные имена новорожденных за 2023 год в Казахстане

В 2023 году казахстанцы часто выбирали для своих новорожденных детей двойные имена, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В пресс-службе Бюро национальной статистики РК корреспонденту NUR.KZ рассказали, что в 2023 году казахстанцы стали чаще выбирать для своих новорожденных детей двойные имена.

Списком из 50 самых необычных имен пресс-служба поделилась с редакцией. Обладателем каждого из имен в 2023 году был лишь один ребенок в Казахстане.

Женские:

Сафие-Сұлтан

Ерке-Дара

Сафия-Неда

Аврора-Амелия

Сая-Ясмина

Сейида-Фатима

Серра-Рауза

Сәргөй-Жамал

Арина-Изабелла

Зейнеп-Ниса

Милат-Аниса

Мусилима-Фатих

Суламита-Саломия

Томирис-Ханшайым

Робби-Нур

Саль-Сабиль

Эссма-Нур

Шаха-Бану

Умму-Гульсум

Саидата-Фаризад

Оливия-Мария

Мэри-Адаку

Наз-Еркем

Лили-Анна

Күнiм-Зада

Мужские:

Аамир-хан

Абылай-Арман

Адам-Серж

Ата-Ман

Бай-Али

Юн-Ир

Тургут-Бей

Мир-Әлем

Марат-Бек

Тэ-Мин

Хан-Дияр

Саян-Али

Нұр-Аян

Мухаммед-Аттила

Есет-Батыр

Ел-Арда

Дарий-Амир

Би-Хан

Дэмиан-Максим

Каир-Али

Кристиан-Саффи

Марк-Аврелий

Мир-Юсиф

Самир-Майкл

Юлюбай-Денис

Напомним, в преддверие Нового года Правительство для граждан рассказало о самых популярных именах, которые выбирали для своих детей алматинцы.

Сообщалось, что самыми популярными были имена исторических деятелей.

16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек. Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10 – 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.

О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.

Все пять семей, отметившиеся особой цифрой, получили подарки – сертификат на 2 млн тенге, а также коляски и бэйби-боксы с необходимыми вещами для младенца.

Об одной из семей, где родился 20-миллионный житель, рассказал глава Минцифры Багдат Мусин.