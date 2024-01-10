Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стали известны самые необычные имена новорожденных за 2023 год в Казахстане

Опубликовано:

Ребенок лежит в корзинке
Младенец. Иллюстративное фото: pexels.com

В 2023 году казахстанцы часто выбирали для своих новорожденных детей двойные имена, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В пресс-службе Бюро национальной статистики РК корреспонденту NUR.KZ рассказали, что в 2023 году казахстанцы стали чаще выбирать для своих новорожденных детей двойные имена.

Списком из 50 самых необычных имен пресс-служба поделилась с редакцией. Обладателем каждого из имен в 2023 году был лишь один ребенок в Казахстане.

Женские:

  • Сафие-Сұлтан
  • Ерке-Дара
  • Сафия-Неда
  • Аврора-Амелия
  • Сая-Ясмина
  • Сейида-Фатима
  • Серра-Рауза
  • Сәргөй-Жамал
  • Арина-Изабелла
  • Зейнеп-Ниса
  • Милат-Аниса
  • Мусилима-Фатих
  • Суламита-Саломия
  • Томирис-Ханшайым
  • Робби-Нур
  • Саль-Сабиль
  • Эссма-Нур
  • Шаха-Бану
  • Умму-Гульсум
  • Саидата-Фаризад
  • Оливия-Мария
  • Мэри-Адаку
  • Наз-Еркем
  • Лили-Анна
  • Күнiм-Зада

Мужские:

  • Аамир-хан
  • Абылай-Арман
  • Адам-Серж
  • Ата-Ман
  • Бай-Али
  • Юн-Ир
  • Тургут-Бей
  • Мир-Әлем
  • Марат-Бек
  • Тэ-Мин
  • Хан-Дияр
  • Саян-Али
  • Нұр-Аян
  • Мухаммед-Аттила
  • Есет-Батыр
  • Ел-Арда
  • Дарий-Амир
  • Би-Хан
  • Дэмиан-Максим
  • Каир-Али
  • Кристиан-Саффи
  • Марк-Аврелий
  • Мир-Юсиф
  • Самир-Майкл
  • Юлюбай-Денис

Напомним, в преддверие Нового года Правительство для граждан рассказало о самых популярных именах, которые выбирали для своих детей алматинцы.

Сообщалось, что самыми популярными были имена исторических деятелей.

16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек. Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10 – 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.

О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.

Все пять семей, отметившиеся особой цифрой, получили подарки – сертификат на 2 млн тенге, а также коляски и бэйби-боксы с необходимыми вещами для младенца.

Об одной из семей, где родился 20-миллионный житель, рассказал глава Минцифры Багдат Мусин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054845-stali-izvestny-samye-neobychnye-imena-novorozhdennyh-za-2023-god-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.