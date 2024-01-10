Стали известны самые необычные имена новорожденных за 2023 год в Казахстане
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В 2023 году казахстанцы часто выбирали для своих новорожденных детей двойные имена, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.
В пресс-службе Бюро национальной статистики РК корреспонденту NUR.KZ рассказали, что в 2023 году казахстанцы стали чаще выбирать для своих новорожденных детей двойные имена.
Списком из 50 самых необычных имен пресс-служба поделилась с редакцией. Обладателем каждого из имен в 2023 году был лишь один ребенок в Казахстане.
Женские:
- Сафие-Сұлтан
- Ерке-Дара
- Сафия-Неда
- Аврора-Амелия
- Сая-Ясмина
- Сейида-Фатима
- Серра-Рауза
- Сәргөй-Жамал
- Арина-Изабелла
- Зейнеп-Ниса
- Милат-Аниса
- Мусилима-Фатих
- Суламита-Саломия
- Томирис-Ханшайым
- Робби-Нур
- Саль-Сабиль
- Эссма-Нур
- Шаха-Бану
- Умму-Гульсум
- Саидата-Фаризад
- Оливия-Мария
- Мэри-Адаку
- Наз-Еркем
- Лили-Анна
- Күнiм-Зада
Мужские:
- Аамир-хан
- Абылай-Арман
- Адам-Серж
- Ата-Ман
- Бай-Али
- Юн-Ир
- Тургут-Бей
- Мир-Әлем
- Марат-Бек
- Тэ-Мин
- Хан-Дияр
- Саян-Али
- Нұр-Аян
- Мухаммед-Аттила
- Есет-Батыр
- Ел-Арда
- Дарий-Амир
- Би-Хан
- Дэмиан-Максим
- Каир-Али
- Кристиан-Саффи
- Марк-Аврелий
- Мир-Юсиф
- Самир-Майкл
- Юлюбай-Денис
Напомним, в преддверие Нового года Правительство для граждан рассказало о самых популярных именах, которые выбирали для своих детей алматинцы.
Сообщалось, что самыми популярными были имена исторических деятелей.
16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек. Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10 – 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.
О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.
Все пять семей, отметившиеся особой цифрой, получили подарки – сертификат на 2 млн тенге, а также коляски и бэйби-боксы с необходимыми вещами для младенца.
Об одной из семей, где родился 20-миллионный житель, рассказал глава Минцифры Багдат Мусин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054845-stali-izvestny-samye-neobychnye-imena-novorozhdennyh-za-2023-god-v-kazahstane/