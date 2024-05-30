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"Ситуация несправедливая": о скандале вокруг программы "Болашак" высказался глава Миннауки

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Саясат Нурбек
Саясат Нурбек. Фото: facebook.com/sayasat

Сегодня в кулуарах сената глава Миннауки рассказал, в чем суть скандала с обратившимися к президенту гарантами "Болашак", которые обвинили в махинации свою экс-коллегу, передает корреспондент NUR.KZ.

Как пояснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, в 2019 году выяснилось, что стипендиат "Болашак" Валерия Гавриленко не хочет исполнять свои обязательство по 5-летней отработке в Казахстане после возвращения на родину и хочет переехать из страны.

История с гарантами и незаконно снятая с залога квартира

В случае нежелания отрабатывать стипендию, по словам министра, Минобразования (министерство до разделения на Миннауки и Минпросвещения) подает иск в суд и начинает процедуру по возврату денег (суммы, потраченной на обучение стипендиата, поскольку он не выполнил свои обязательства).

"Здесь начинается история с гарантами. Дело в том, что то залоговое имущество, квартира, которую стипендиат Гавриленко поставила как залог своей отработки 5-летней, не покрывало полную сумму ее обязательств. Соответственно, она привлекла двух гарантов – бывших своих коллег Воробьеву и Дарибаеву. Они подписали это соглашение, по которому по гражданскому законодательству несут солидарную ответственность со стипендиатом.

После того как суд в 2021 году удовлетворил иск "Болашака", начались процедуры возвращения этих средств, Гавриленко уехала за рубеж.

Также выясняется, что в 2019 году бывший президент "Болашака", Центра международных программ, незаконно снял досрочно это залоговое имущество. И ответственность перетекла к двум этим гарантам.

В 2022 году, когда мы создали министерство (Миннауки – прим. ред.), мы инициировали проверку Генпрокуратурой. В 2023 году она была завершена, этот факт подтвердился – вся цепочка выяснилась, незаконно было это имущество освобождено", – объяснил министр.

Уехавшая стипендиатка согласилась заплатить сама

При этом Саясат Нурбек добавил, что после выявления незаконного снятия квартиры с залога Миннауки обратилось в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела.

"На сегодня ведутся следственные мероприятия. Вместе с тем, по закону два гаранта, Воробьева и Дарибаева, несут солидарную ответственность – по закону они сами добровольно взяли на себя ответственность подписать это соглашение.

Мы понимаем, что ситуация несправедливая, что есть не исполняющая обязанность Гавриленко и два гаранта.

Два последних изменения, которые произошли после того, как два гаранта вышли уже открыто, заявили об ущемлении своих прав: первое – Гавриленко на прошлой неделе подписала соглашение о выплате, она берет на себя обязательства полностью выплатить сумму", – сообщил глава Миннауки.

Также, по его словам, ведомство обратилось в Генпрокуратуру, чтобы ускорить привлечение к ответственности бывших руководителей и сотрудников Центра международных программ "Болашак" по факту описанных выше нарушений.

Напомним, ранее два гаранта стипендиатки программы "Болашак" обратились к президенту, обвинив свою коллегу в сговоре с Центром международных программ – по их мнению, Гавриленко незаконно вывела две квартиры из-под залога и уехала жить в Великобританию, в то время, как ответственность легла на гарантов.

Как сообщается на сайте ЦМП, международная стипендия "Болашак" была учреждена 5 ноября 1993 года постановлением Нурсултана Назарбаева.

Цель программы – подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики Казахстана. Программа включает в себя прохождение как академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Кроме того, постановлением правительства РК от 4 апреля 2005 года было создано акционерное общество "Центр международных программ" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Основной предмет деятельности компании – осуществление комплекса мероприятий по международным программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров за рубежом, в том числе международной стипендии президента РК "Болашак".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109435-situaciya-ne-spravedlivaya-o-skandale-vokrug-programmy-bolashak-vyskazalsya-glava-minnauki/

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