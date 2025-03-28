Суд Астаны обязал стипендиата "Болашака" возместить средства за обучение

Стипендиат "Болашака" отработал 82% положенного срока и уехал из страны. Его лишили стипендии, что он пытался оспорить, требуя также освободить имущество из залога, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, истец в 2017 году по программе международной стипендии "Болашак" получил степень магистра в одном из университетов Великобритании.

По истечении 5 лет стипендиат обратился в уполномоченные органы с заявлением об освобождении заложенного имущества от обременения. Однако ему было отказано на основании невыполнения обязательной трудовой отработки, предусмотренной правилами программы.

Согласно ее условиям, выпускники обязаны отработать в столице или городах республиканского значения не менее 5 лет (1825 дней), либо 3 лет (1095 дней) в иных регионах страны.

Стаж истца после обучения за рубежом в организациях Астаны составил 1489 дней, или 82% от положенного срока. С апреля 2021 года он покинул Казахстан, не завершив обязательства. Уведомления о последствиях невыполнения трудовой отработки истцом проигнорированы.

Попытка зачесть 336 дней дистанционной работы за пределами страны не была признана судом. Суд постановил, что трудовая отработка предполагает физическое присутствие выпускников в Казахстане. Подписанный истцом договор не предусматривал возможности дистанционной отработки, а соглашение на этот счет между сторонами не заключалось.

Суд также отметил, что целью программы "Болашак" является возвращение квалифицированных специалистов для внедрения инновационных технологий в экономику страны. Несмотря на изменения в Трудовой кодекс, разрешающие удаленную работу, программа "Болашак" является исключением и требует обязательного нахождения выпускников в Казахстане в рамках ценза оседлости. Изменения или дополнения по части дистанционной работы в правила программы не вносились.

Впоследствии Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом из-за невыполнения трудовых обязательств истец был лишен стипендии с возмещением затраченных средств на обучение. Решение комиссии он также оспорил в суде.

Суд признал, что решение Комиссией принято в пределах ее компетенции. В удовлетворении иска было отказано со ссылкой на вступившее в законную силу судебное решение, которым установлен факт невыполнения истцом обязательств по программе.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, в прошлом году обсуждалось другое громкое судебное дело по стипендиатам "Болашак". Казахстанки, ставшие гарантами для своей коллеги, заявили, что она вступила в сговор с работниками Центра международных программ "Болашак": по их мнению, Гавриленко незаконно вывела две квартиры из-под залога и уехала жить в Великобританию, в то время как ответственность легла на гарантов.

Позже глава Миннауки рассказал, в чем суть скандала. По его словам, ведомство также обратилось в Генпрокуратуру, чтобы ускорить привлечение к ответственности бывших руководителей и сотрудников Центра международных программ "Болашак" по факту описанных выше нарушений.

В начале июня в суде Астаны рассмотрели иск к двум гарантам.

В итоге стороны по делу о взыскании международной стипендии "Болашак" примирились. Сообщалось, что экс-стипендиатка добровольно выплатит задолженность.

Добавим, что на фоне скандала в мажилисе предложили создать специальный закон для программы "Болашак".