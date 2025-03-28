Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Суд Астаны обязал стипендиата "Болашака" возместить средства за обучение

Опубликовано:

Мужчина в деловом костюме держит в руках ручку
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Стипендиат "Болашака" отработал 82% положенного срока и уехал из страны. Его лишили стипендии, что он пытался оспорить, требуя также освободить имущество из залога, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, истец в 2017 году по программе международной стипендии "Болашак" получил степень магистра в одном из университетов Великобритании.

По истечении 5 лет стипендиат обратился в уполномоченные органы с заявлением об освобождении заложенного имущества от обременения. Однако ему было отказано на основании невыполнения обязательной трудовой отработки, предусмотренной правилами программы.

Согласно ее условиям, выпускники обязаны отработать в столице или городах республиканского значения не менее 5 лет (1825 дней), либо 3 лет (1095 дней) в иных регионах страны.

Стаж истца после обучения за рубежом в организациях Астаны составил 1489 дней, или 82% от положенного срока. С апреля 2021 года он покинул Казахстан, не завершив обязательства. Уведомления о последствиях невыполнения трудовой отработки истцом проигнорированы.

Попытка зачесть 336 дней дистанционной работы за пределами страны не была признана судом. Суд постановил, что трудовая отработка предполагает физическое присутствие выпускников в Казахстане. Подписанный истцом договор не предусматривал возможности дистанционной отработки, а соглашение на этот счет между сторонами не заключалось.

Суд также отметил, что целью программы "Болашак" является возвращение квалифицированных специалистов для внедрения инновационных технологий в экономику страны. Несмотря на изменения в Трудовой кодекс, разрешающие удаленную работу, программа "Болашак" является исключением и требует обязательного нахождения выпускников в Казахстане в рамках ценза оседлости. Изменения или дополнения по части дистанционной работы в правила программы не вносились.

Впоследствии Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом из-за невыполнения трудовых обязательств истец был лишен стипендии с возмещением затраченных средств на обучение. Решение комиссии он также оспорил в суде.

Суд признал, что решение Комиссией принято в пределах ее компетенции. В удовлетворении иска было отказано со ссылкой на вступившее в законную силу судебное решение, которым установлен факт невыполнения истцом обязательств по программе.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, в прошлом году обсуждалось другое громкое судебное дело по стипендиатам "Болашак". Казахстанки, ставшие гарантами для своей коллеги, заявили, что она вступила в сговор с работниками Центра международных программ "Болашак": по их мнению, Гавриленко незаконно вывела две квартиры из-под залога и уехала жить в Великобританию, в то время как ответственность легла на гарантов.

Позже глава Миннауки рассказал, в чем суть скандала. По его словам, ведомство также обратилось в Генпрокуратуру, чтобы ускорить привлечение к ответственности бывших руководителей и сотрудников Центра международных программ "Болашак" по факту описанных выше нарушений.

В начале июня в суде Астаны рассмотрели иск к двум гарантам.

В итоге стороны по делу о взыскании международной стипендии "Болашак" примирились. Сообщалось, что экс-стипендиатка добровольно выплатит задолженность.

Добавим, что на фоне скандала в мажилисе предложили создать специальный закон для программы "Болашак".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231217-sud-astany-obyazal-stipendiata-bolashaka-vozmestit-sredstva-za-obuchenie/