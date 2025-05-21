Школьник остался инвалидом после избиения подростками в Кандыагаше (видео)

Жительница Кандыагаша требует найти и наказать подростков, избивших ее 15-летнего сына. Мальчик после избиения остался инвалидом, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказала Айнур, в августе прошлого года 15-летний Дархан вышел к друзьям на пару минут, а домой вернулся едва живым. Мать утверждает, что сына позвали примерно в полночь. Он отпросился, уверяя, что все будет хорошо. Но в итоге его буквально на руках занесли приятели, вспоминает женщина.

По ее словам, Дархан в ту ночь был избит толпой школьников.

"3 августа 24-го года примерно в 12 ночи приятель вызвал его по телефону. Сын попросился на пять минут выйти. Спустя время я стала ему звонить. Он не отвечал. Я поняла, что с ним что-то произошло. В итоге его в неадекватном состоянии привели знакомые.

У него были судороги и пена изо рта. Я вызвала скорую, его в состоянии комы положили в больницу. Сына избили 10 подростков. Он потерял сознание после удара по голове. Но его продолжали пинать уже лежачего", - рассказывает женщина.

По словам матери, после случившегося у Дархана появились серьезные проблемы со здоровьем. А полгода спустя ему и вовсе присвоили инвалидность. Сейчас он по заключению врачебной комиссии освобожден от физкультуры. Испытывает частые головные боли, плохо спит, страдает от судорог, утверждает Айнур.

Казахстанка хочет добиться огласки дела, потому что наказание в этой истории получил лишь 13-летний школьник – его родителей оштрафовали.

"По факту нанесения телесных повреждений в отношении несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело. В связи с тем, что подозреваемым на тот момент не было 14 лет, уголовное дело было прекращено.

Вместе с тем родители были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", - сообщили в полиции.

Сейчас, по словам Айнур, сыну необходимо ставить титановую пластину на поврежденный участок головы. Эта сложная нейрохирургическая операция возможна только за границей. Семья копит деньги, но сумма неподъемная – нужно почти 11 с половиной миллионов тенге.

Ситуация в семье осложняется еще и тем, что у них уже есть ребенок с инвалидностью – младшая дочь. Теперь родители тянут сразу двоих тяжелобольных детей. Но, несмотря на все сложности, Айнур готова бороться до конца. Она уже готовит жалобу в Генеральную прокуратуру. Просит пересмотреть дело, чтобы установить роль каждого участника драки и наказать всех, кто бил ее сына.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Актобе начался громкий процесс по делу о смерти школьника в селе Копа Темирского района – на скамье подсудимых оказались шестеро несовершеннолетних.

Преступление было совершено в сентябре прошлого года. В ходе конфликта между школьниками погиб ученик 9-го класса.

Тогда в ДП региона рассказали, что по данному факту начаты досудебные расследования по хулиганству и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Все участники инцидента были установлены и доставлены в полицию. Подозреваемыми по делу проходили 6 человек.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов взял расследование дела на личный контроль. Также стало известно, что директора школы освободили от должности.

Позже родные погибшего 14-летнего школьника заявили, что недовольны ходом расследования. Сперва семье удалось добиться переквалификации на статью "Убийство", но когда следствие подошло к концу, статью вновь изменили на первоначальную.