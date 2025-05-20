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"На личный контроль": отвечать за детские лагеря теперь будут акимы в Казахстане

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Заседание правительства
Заседание правительства. Фото: t.me/KZgovernment

На заседании правительства по вопросам завершения учебного года премьер-министр Олжас Бектенов поручил акимам взять на личный контроль детские лагеря, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в Telegram-канале правительства РК, премьер-министр Олжас Бектенов поручил акимам взять на личный контроль детские лагеря.

На заседании правительства по вопросам завершения учебного года и организации детского летнего отдыха была отмечена важность создания условий для досуга и отдыха детей в период летних каникул.

"Государственным органам следует создать необходимые условия для полноценного отдыха и оздоровления детей в летний период. Ни один ребенок не должен остаться без внимания. В приоритете - поддержка детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей", - подчеркнул Олжас Бектенов.

По данным Министерства просвещения, для отдыха детей в летнее время функционируют 191 загородный, а также более 10 тыс. пришкольных, палаточных и юрточных лагерей. Мероприятия летнего отдыха рассчитаны на 3,2 млн казахстанских детей.

Вместе с тем, в 936 внешкольных учреждениях более 500 тыс. детей будут охвачены дополнительным образованием.

Напомним, прошлым летом министр по ЧС Чингис Аринов рассказал, что в Казахстане выявили детские летние лагеря, которые расположены рядом с водоемами, где купаться опасно. Сообщалось, что лишь в 19 из более 30 детских лагерей вблизи водоемов есть оборудованные места для купания.

Еще мы писали о случае с лагерем близ Алматы. Летом прошлого года в соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне.

В управлении образования Алматы тогда сообщили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха. В ведомстве пообещали подготовить соответствующий иск.

После случившегося Минпросвещения была создана оперативная мобильная группа для мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей, а председатель комитета по охране прав детей взял ситуацию со скандальным лагерем на личный контроль.

Также прокуратура Алматы сообщила о начале расследований по двум статьям уголовного кодекса. Прокурорами было установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В итоге решением суда сотрудник акимата и предпринимательница, устроившая детский лагерь в сауне, были приговорены к лишению свободы.

Добавим, мы также писали, что казахстанцы могут отправить своих детей на отдых в загородные детские лагеря. При этом некоторым гражданам доступны бесплатные путевки в такие места. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246862-na-lichnyy-kontrol-otvechat-za-detskie-lagerya-teper-budut-akimy-v-kazahstane/