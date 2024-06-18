Детские лагеря рядом с водоемами, где купание запрещено, выявили в Казахстане

Министр по ЧС Чингис Аринов рассказал, что в Казахстане выявили детские летние лагеря, которые расположены рядом с водоемами, где купаться опасно, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Для обеспечения безопасности населения на водоемах страны функционируют 42 спасательных поста Министерства по чрезвычайным ситуациям. В 2025 году завершится строительство трех модульных станций на озерах Шалкар, Имантау и в городе Косшы. Необходимы еще 15 станций на крупных водоемах. На летний период создаются дополнительные мобильные посты. Там ведут дежурство и патрулирование на воде. С начала года спасено 76 человек, с начала июня – 24.

"Мы планомерно закупаем современные катеры, дроны и средства спасения. Ведем работу по созданию Национального морского отряда на берегу Каспийского моря в Мангистауской области. Совместно с акиматами ежегодно увеличиваем разрешенные места для купания и отдыха. Сегодня по стране их 708, данные размещены на платформе “2GIS”. До конца июня дополнительно будут открыты еще 33 пляжа", - доложил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на заседании правительства.

По его словам, особое внимание уделяется безопасности детей.

Спасатели обучают их навыкам спасения и оказания первой помощи. Проводят инструктажи с родителями и воспитателями детских лагерей.

При этом лишь в 19 из более 30 детских лагерей вблизи водоемов есть оборудованные места для купания. С начала года проведено свыше 26 тыс. рейдов. За купание в нетрезвом виде оштрафованы порядка 3 тыс. нарушителей, с 1 июня – 49 человек.