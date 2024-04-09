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Детский лагерь в бане: наказаны чиновник и предпринимательница из Алматы

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Hirkophoto/Getty Images

В Алматы оглашен приговор в отношении сотрудника управления образования и предпринимательницы по делу об организации детского лагеря в банном комплексе, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Алматы.

В суде Медеуского района оглашен приговор по делу об организации детского лагеря в банном комплексе в Алматы.

"М., являясь главным специалистом по проведению госзакупок Управления образования Алматы, в целях получения взятки от предпринимателя Н. признал ее компании ТОО "Б" и ТОО "А" победителем конкурса госзакупок услуг по организации летнего отдыха для детей с особыми потребностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Летом 2023 года она привезла 50 детей в свою частную школу. В этот же день, под видом организации ею детского лагеря, привезла 300 детей в банный комплекс с фитнес-центром", - говорится в сообщении суда.

Родители, узнав, что местом отдыха детей фактически стали частная школа и банный комплекс, забрали их по домам.

В ходе рассмотрения дела сотрудник акимата вину не признал и просил суд его оправдать. Подсудимая вину признала полностью, попросив суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге приговором суда сотрудник акимата осужден за совершение покушения на получение взятки, пользуясь должностным положением, в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Подсудимая предпринимательница осуждена за совершение покушения на мошенничество. Ей судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы писали о случае с лагерем близ Алматы. Летом прошлого года в соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне.

В управлении образования Алматы тогда сообщили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха. В ведомстве пообещали подготовить соответствующий иск.

После случившегося Минпросвещения была создана оперативная мобильная группа для мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей, а председатель комитета по охране прав детей взял ситуацию со скандальным лагерем на личный контроль.

Также прокуратура Алматы сообщила о начале расследований по двум статьям уголовного кодекса. Прокурорами было установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расследование уголовных дел поручено антикоррупционной службе южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081693-detskiy-lager-v-bane-nakazany-chinovnik-i-predprinimatelnitsa-iz-almaty/

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