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Дожди с грозами сменятся сильной жарой в ближайшие дни в Казахстане

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Человек льет на себя воду в жару
Жара. Иллюстративное фото: AlesVeluscek/Getty Images

Синоптики сделали прогноз погоды на ближайшие дни в Казахстане - ожидается, что вслед за дождями и грозами в некоторых регионах наступит жара, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отметили синоптики, в ближайшие дни на погоду республики будет оказывать влияние циклоническая деятельность, ожидаются дожди с грозами, град, порывистый ветер, шквал.

Лишь на востоке 20-21 мая на юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

Сильный дождь прогнозируется 20 мая ночью в Западно-Казахстанской области, 22 мая днем в Актюбинской области.

Пыльная буря на юге, юго-востоке страны. На юго-западе, востоке страны ожидается туман.

Также стал известен прогноз температуры воздуха:

  • на западе, северо-западе страны понижение днем от +18...+28 до +15 ...+25 тепла;
  • на севере страны повышение днем от +20... +26 до +20 ...+29 тепла;
  • в центре, на востоке страны повышение от +20...+28 до +22 ...+33 тепла;
  • на юге повышение от +25 ...+35 до +28 ...+38 тепла;
  • на юго-востоке повышение от +22- ...+30 тепла до сильной жары +30...+38 градусов;

На прошлой неделе в РГП "Казгидромет" прокомментировали рассылку, в которой утверждается, что жителей страны летом ждет аномально жаркая погода.

До этого синоптики представили консультативный прогноз погоды на май 2025 года - последний весенний месяц будет теплым.

Напомним, накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в регионах Казахстана на понедельник, 19 мая. В областях страны ожидали град и грозу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246478-dozhdi-s-grozami-smenyatsya-silnoy-zharoy-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/