"Так бывает раз в 60 лет": ждать ли казахстанцам аномально жаркого лета
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В РГП "Казгидромет" прокомментировали рассылку, в которой утверждается, что жителей страны летом ждет аномально жаркая погода, сообщает Stopfake.kz.
По данным издания, в WhatsApp рассылают видео, в котором утверждается, что Казахстан в этом году ждет аномальная жара.
"Якобы так жарко бывает один раз в 60 лет. Будто бы ученые уже предупредили жителей Европы готовиться к высоким температурам от 40 до 50 градусов. Это также относится к Казахстану, России, Украине и Беларуси. Это старый фейк", - отмечается в публикации.
По данным издания, сообщение об аномальной жаре, которая ожидает Казахстан, появляется каждый год. Рассылку этого года прокомментировали в пресс-службе РГП "Казгидромет".
"Информация о том, что Казахстан ожидает аномальная жара, не соответствует действительности. Просим доверять только официальной информации, а не сомнительным источникам в интернете", - сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".
Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. Сегодня температура в регионах достигла 43 градусов.
Несколько дней назад синоптики предупредили, что на Казахстан надвигается сильнейшая жара.
Также ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды на май 2025 года - последний весенний месяц будет теплым.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245431-tak-byvaet-raz-v-60-let-zhdat-li-kazahstancam-anomalno-zharkogo-leta/