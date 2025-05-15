"Так бывает раз в 60 лет": ждать ли казахстанцам аномально жаркого лета

В РГП "Казгидромет" прокомментировали рассылку, в которой утверждается, что жителей страны летом ждет аномально жаркая погода, сообщает Stopfake.kz.

По данным издания, в WhatsApp рассылают видео, в котором утверждается, что Казахстан в этом году ждет аномальная жара.

"Якобы так жарко бывает один раз в 60 лет. Будто бы ученые уже предупредили жителей Европы готовиться к высоким температурам от 40 до 50 градусов. Это также относится к Казахстану, России, Украине и Беларуси. Это старый фейк", - отмечается в публикации.

По данным издания, сообщение об аномальной жаре, которая ожидает Казахстан, появляется каждый год. Рассылку этого года прокомментировали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

"Информация о том, что Казахстан ожидает аномальная жара, не соответствует действительности. Просим доверять только официальной информации, а не сомнительным источникам в интернете", - сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. Сегодня температура в регионах достигла 43 градусов.

Несколько дней назад синоптики предупредили, что на Казахстан надвигается сильнейшая жара.

Также ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды на май 2025 года - последний весенний месяц будет теплым.