Жара до 36 градусов ждет жителей Шымкента на этой неделе

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 19 по 26 мая, обещают жаркую погоду без осадков. Максимально температура поднимется до +36 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

19 мая в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 21 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 28 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 8,3 м/с.

20 мая ожидается пасмурная погода. Температура составит около плюс 24 градусов. Максимальная температура составит плюс 32 градуса, а минимальная – плюс 15 градусов. Скорость ветра составит до 6,3 м/с.

21 мая будет ясно, без осадков. Средняя температура – плюс 26 градусов. Днем температура поднимется до плюс 34 градусов, а ночью опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

22 мая в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем – плюс 28 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 36 градусов, а опуститься может до плюс 21 градуса. Скорость ветра будет равняться 7,5 м/с.

23 мая осадки не ожидаются. Среднесуточная температура – плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

24 мая будет облачно, без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 22 градуса. Максимальная температура составит плюс 31 градус, минимальная – плюс 14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,7 м/с.

25 мая, по прогнозам, будет ясно. Средняя температура составит плюс 22 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 30 градусов, но ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 7,0 м/с.