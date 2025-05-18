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Град, гроза и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

Опубликовано:

Град
Град. Иллюстративное фото: EyeEm Mobile GmbH/Getty Images

Синоптики объявили штормовое предупреждение в регионах Казахстана на понедельник, 19 мая. В областях страны ожидаются град и гроза, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

19 мая ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град. В Павлодарской области ожидается ночью гроза, на севере области туман, днем на юге, востоке области гроза.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15 м/с. В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный днем на западе, севере порывы 15-20 м/с. На западе Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области сильный дождь, град, шквал, гроза. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. На севере области Абай ожидается сильный дождь, град, шквал, порывы ветра 23-28 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град. На западе, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с.

В Кызылординской области cохранится чрезвычайная пожарная опасность. На западе, юге Актюбинской области также сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Днем на западе, в центре области ожидается пыльная буря. На востоке области Ұлытау ожидается гроза.

В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. На севере, юге области пыльная буря. Ночью на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильный дождь, шквал.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью гроза, днем на востоке области гроза.

Ранее жители Алматы в соцсетях публиковали последствия непогоды, которая обрушилась на мегаполис. Очевидцы сняли упавшие на авто деревья и упавшие на землю обшивки домов. К слову, из-за ухудшения погоды в мегаполисе, коммунальные службы города Алматы переведены на усиленный режим готовности.

Кроме того, пользователи соцсетей делились видео, на которых запечатлены последствия дождя, прошедшего сегодня в Астане.

Также сообщалось, что жару в Казахстане сменит грозовой фронт, дожди и понижение температуры практически по всей территории страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246208-grad-groza-i-pozharnaya-opasnost-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-regionah-kazahstana/