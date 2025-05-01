Мало осадков и жара до +36: какой будет погода в Казахстане в мае

Синоптики РГП "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды на май 2025 года - последний весенний месяц будет теплым, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщают синоптики, в мае средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части Казахстана, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской области, областей Жетісу и Абай.

Количество осадков в мае прогнозируется меньше нормы в большинстве областей республики, около нормы – в северо-западных, северных регионах страны, на юге Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юго-востоке Алматинской, Восточно-Казахстанской, областей Жетісу и Абай.

В первой декаде мая ожидаются дожди с грозами, порывистый ветер, на юге и юго-западе страны пыльные бури, лишь в отдельные дни по республике прогнозируется малооблачная погода без осадков.

Температурный фон ожидается в следующем диапазоне:

на западе страны ночью от +4...+9°С до +9...+14°С, днем от +15...+20°С до +22...+30°С;

на юго-западе республики ночью от +10...+15°С до +12...+20°С, днем от +20...+25°С до +25...+33°С;

на северо-западе, севере, востоке, в центре Казахстана ночью от 0...+5°С, заморозки 1-6° до +8...+15°С, днем от +10...+18°С до +23...+30°С.

В южной половине республики прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью от +5...+12°С до +15...+20°С, днем от +18...+25°С до +28...+35°С.

Во второй и в третьей декадах мая на большей части страны температурный фон будет колебаться ночью от +2...+7°С до +10...+15°С, днем от +10...+15°С до +25...+30°С, в ночные часы с холодным антициклоном в отдельные дни возможны заморозки до 1-6°.

На юге и юго-востоке страны температура воздуха будет повышаться до +28...+36°С, однако жаркие дни будут сменяться более прохладными с температурой воздуха +20...+25°С, на поверхности почвы при проникновении арктических воздушных масс вероятны заморозки до 2°.