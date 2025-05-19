Дожди и похолодание до 5 градусов ожидаются в Астане на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 19 по 26 мая, обещают похолодание до 5-8 градусов и дождливую погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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19 мая в Астане будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 15 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 19 градусов, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

20 мая ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра составит до 5,9 м/с.

21 мая осадков не будет. Средняя температура – плюс 21 градус. Днем температура поднимется до плюс 25 градусов, а ночью опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 8,1 м/с.

22 мая в Астане обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 19 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 28 градусов, а опуститься может до плюс 14 градусов. Скорость ветра будет равняться 9,4 м/с.

23 мая вновь ожидается небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 19 градусов, а ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 9,3 м/с.

24 мая снова прогнозируют дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, минимальная – плюс 6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,1 м/с.

25 мая, по прогнозам, в столице ожидается дождь. Средняя температура составит плюс 8 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 12 градусов, но ночью похолодает до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.