Падали деревья и обшивка домов: жители Алматы сняли последствия непогоды на видео

Жители Алматы в соцсетях публикуют последствия непогоды, которая вчера ночью обрушилась на мегаполис. Очевидцы сняли упавшие деревья и обшивки домов, передает NUR.KZ.

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В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали видео, на кадрах которого видно, как на землю падает обшивка дома. В это время снизу находился мужчина, который, судя по видео, чудом не пострадал.

"Из-за сильного ветра обрушилась обшивка дома и чуть не упала на человека", - сказано в описании к видео.

В Instagram-аккаунте Krisp_almaty пишут, что сильный ветер стал причиной падения деревьев в разных районах города. Отмечается, что пострадали припаркованные автомобили, а деревья упали на улице Утеген батыра, в микрорайоне №1 и на улице Спортивной.

"Также жители сообщают о перебоях с электроснабжением. В районе Алгабас свет отключили еще ночью", - сказано в публикации.

До этого пользователи соцсетей делились видео, на которых запечатлены последствия дождя, прошедшего сегодня в Астане.

Ранее мы писали, что штормовые предупреждения объявили синоптики в городах и регионах Казахстана на воскресенье, 18 мая.

Также сообщалось, что жару в Казахстане сменит грозовой фронт, дожди и понижение температуры практически по всей территории страны.

К слову, из-за ухудшения погоды в мегаполисе, коммунальные службы города Алматы переведены на усиленный режим готовности.