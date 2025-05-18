Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Падали деревья и обшивка домов: жители Алматы сняли последствия непогоды на видео

Опубликовано:

Дерево упало на машину
Дерево упало на машину. Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

Жители Алматы в соцсетях публикуют последствия непогоды, которая вчера ночью обрушилась на мегаполис. Очевидцы сняли упавшие деревья и обшивки домов, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Град, гроза и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали видео, на кадрах которого видно, как на землю падает обшивка дома. В это время снизу находился мужчина, который, судя по видео, чудом не пострадал.

"Из-за сильного ветра обрушилась обшивка дома и чуть не упала на человека", - сказано в описании к видео.

В Instagram-аккаунте Krisp_almaty пишут, что сильный ветер стал причиной падения деревьев в разных районах города. Отмечается, что пострадали припаркованные автомобили, а деревья упали на улице Утеген батыра, в микрорайоне №1 и на улице Спортивной.

"Также жители сообщают о перебоях с электроснабжением. В районе Алгабас свет отключили еще ночью", - сказано в публикации.

До этого пользователи соцсетей делились видео, на которых запечатлены последствия дождя, прошедшего сегодня в Астане.

Ранее мы писали, что штормовые предупреждения объявили синоптики в городах и регионах Казахстана на воскресенье, 18 мая.

Также сообщалось, что жару в Казахстане сменит грозовой фронт, дожди и понижение температуры практически по всей территории страны.

К слову, из-за ухудшения погоды в мегаполисе, коммунальные службы города Алматы переведены на усиленный режим готовности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246181-padayut-derevya-i-obshivka-domov-zhiteli-almaty-snyali-posledstviya-nepogody-na-video/