"С - стабильность": улицы Астаны затопило после дождя (видео)
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Пользователи соцсетей делятся видео, на которых запечатлены последствия дождя, прошедшего сегодня в столице, передает NUR.KZ. Казахстанцы отмечают, что на некоторых улицах "воды по колено".
В Instagram-аккаунте Astana_sergek опубликовано видео, на котором видно, как машины медленно двигаются по одной из затопленных дорог столицы.
"Каждый раз после дождя Астана начинает тонуть", - сказано в описании к видео.
Казахстанский блогер Денис Денски в своем Instagram-аккаунте также сообщил о том, что улицы Астаны сегодня топит.
"Все, как всегда! Ничего нового... Улицы Астаны затопило после дождя. Жители столицы делятся кадрами последствия непогоды: в подземном переходе у "Хан-Шатыра" воды по колено, коммунальные службы города откачивают воду с дорог", - написал он.
Также он опубликовал еще одно видео, в описании к которому указано, что из-за дождя затопило дорогу к популярному торговому центру.
"Возможно, проблема связана и с недостаточной эффективностью ливневой канализации в столице", - написал блогер.
Казахстанцы в комментариях отметили, что не удивлены данной ситуации.
"Ничего удивительного. С - стабильность", "Уже привыкнуть пора", " Ежегодная Венеция"," В прошлый раз в этой луже у меня оторвался поддон", - пишут пользователи соцсетей.
Ранее мы писали, что штормовые предупреждения объявили синоптики в городах и регионах Казахстана на воскресенье, 18 мая.
Также сообщалось, что жару в Казахстане сменит грозовой фронт, дожди и понижение температуры практически по всей территории страны.
К слову, из-за ухудшения погоды в мегаполисе, коммунальные службы города Алматы переведены на усиленный режим готовности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246163-s-stabilnost-ulicy-astany-zatopilo-posle-dozhdya-video/