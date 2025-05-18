"С - стабильность": улицы Астаны затопило после дождя (видео)

Пользователи соцсетей делятся видео, на которых запечатлены последствия дождя, прошедшего сегодня в столице, передает NUR.KZ. Казахстанцы отмечают, что на некоторых улицах "воды по колено".

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В Instagram-аккаунте Astana_sergek опубликовано видео, на котором видно, как машины медленно двигаются по одной из затопленных дорог столицы.

"Каждый раз после дождя Астана начинает тонуть", - сказано в описании к видео.

Казахстанский блогер Денис Денски в своем Instagram-аккаунте также сообщил о том, что улицы Астаны сегодня топит.

"Все, как всегда! Ничего нового... Улицы Астаны затопило после дождя. Жители столицы делятся кадрами последствия непогоды: в подземном переходе у "Хан-Шатыра" воды по колено, коммунальные службы города откачивают воду с дорог", - написал он.

Также он опубликовал еще одно видео, в описании к которому указано, что из-за дождя затопило дорогу к популярному торговому центру.

"Возможно, проблема связана и с недостаточной эффективностью ливневой канализации в столице", - написал блогер.

Казахстанцы в комментариях отметили, что не удивлены данной ситуации.

"Ничего удивительного. С - стабильность", "Уже привыкнуть пора", " Ежегодная Венеция"," В прошлый раз в этой луже у меня оторвался поддон", - пишут пользователи соцсетей.

Ранее мы писали, что штормовые предупреждения объявили синоптики в городах и регионах Казахстана на воскресенье, 18 мая.

Также сообщалось, что жару в Казахстане сменит грозовой фронт, дожди и понижение температуры практически по всей территории страны.

К слову, из-за ухудшения погоды в мегаполисе, коммунальные службы города Алматы переведены на усиленный режим готовности.