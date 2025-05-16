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Жара выше 40 градусов ждет жителей Казахстана в эти выходные

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Гроза над городом
Грозовые облака, молнии, дождь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жару в Казахстане сменит грозовой фронт, дожди и понижение температуры, ожидающиеся в ближайшие три дня практически по всей территории страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов по республике ожидаются дождь, гроза, град, порывистый ветер, шквал. Лишь 17-18 мая в Западно-Казахстанской, 17 мая в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай ожидается погода без осадков.

Сильный дождь, град прогнозируются:

  • 17 мая в Мангистауской, Кызылординской областях;
  • 17-18 мая - в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях;
  • 18 мая - в области Ұлытау, Туркестанской области;
  • 18-19 мая - в Павлодарской, Карагандинской, Алматинской областях и области Жетісу;
  • 19 мая - в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай, в Жамбылской области.

Пыльная буря ожидается на юге, юго-востоке страны. 17-18 мая на западе, севере страны прогнозируется туман.

Температура воздуха:

  • на западе страны днем 23-32 градуса тепла;
  • на северо-западе ночью понижение от 7-15 градусов до 3-10, днем повышение от 15-22 градусов до 18-28 тепла;
  • на севере страны ночью понижение от 15-20 градусов до 5-10, днем температура от 26-31 градуса, на севере региона понижение от 16-21 градуса до 10-15 тепла, с 19 мая - повышение до 17-25 тепла;
  • в центре страны понижение ночью от 15-22 до 5-13 градусов тепла, днем 17 мая сильная жара 32-37 градусов, на юге региона - очень сильная жара 40 градусов, с 18 мая резкое понижение до 15-20 тепла;
  • на востоке страны ночью 15-22 градусов тепла, днем 17-18 мая сильная жара 32-37 градусов, на юге региона очень сильная жара 40 градусов, 19 мая резкое понижение до 13-18 тепла;
  • на юге ночью понижение от 18-23 до 10-15 градусов тепла, днем 17 мая сильная жара 35-43 градусов, с 18 мая понижение до 20-28 градусов тепла;
  • на юго-востоке днем 17 мая сильная жара 32-37 градусов, на юге региона - очень сильная жара 40 градусов, с 18 мая понижение до 20-25 градусов тепла.

Добавим, ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды на май 2025 года - последний весенний месяц будет теплым.

Вчера в РГП "Казгидромет" прокомментировали рассылку, в которой утверждается, что жителей страны летом ждет аномально жаркая погода.

"Якобы так жарко бывает один раз в 60 лет. Будто бы ученые уже предупредили жителей Европы готовиться к высоким температурам от 40 до 50 градусов. Это также относится к Казахстану, России, Украине и Беларуси. Это старый фейк", - отмечается в публикации.

Добавим также, что сегодня, 16 мая, в мегаполисах Казахстана ожидается до 39 градусов жары.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245626-zhara-vyshe-40-gradusov-zhdet-zhiteley-kazahstana-v-eti-vyhodnye/