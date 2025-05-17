Сильный дождь и град обещают в Алматы и некоторых регионах Казахстана

Штормовые предупреждения объявили синоптики в Алматы, Шымкенте и регионах Казахстана на воскресенье, 18 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Алматы днем ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный при грозе, порывы 18-23 м/с.

В Шымкенте ночью и утром могут быть гроза и ветер, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс).

18 мая на западе Атырауской области возможен ветер 15-20 м/с. На западе, юге, северо-востоке региона сохранится высокая пожарная опасность.

В области Ұлытау ожидается ветер утром и днем, порывы 15-20, на севере, востоке региона порывы 25 м/с.

В воскресенье на севере, западе и в горных районах Туркестанской области может быть гроза. На севере, западе, в пустынных районах региона - пыльная буря. Ветер на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с, днем 15-20, временами порывы 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), в горных районах - высокая пожарная опасность (4 класс).

18 мая в Карагандинской области синоптики прогнозируют ветер ночью на севере, востоке, юге региона, порывы 15-20, временами 23-28 м/с, днем 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с.

В области Жетісу днем на западе, юге, в центре, горных районах ожидается временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, в центре, горных районах, днем на западе, юге, в центре, в горных районах ожидается гроза. Днем на западе, севере области возможна пыльная буря. Ветер на востоке, в центре, горных районах области 15-20, днем порывы 24-29 м/с. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке региона - чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в воскресенье на юге и в горных районах Алматинской области возможен сильный дождь. Днем на севере, юге, в горных районах региона ожидаются гроза, град, шквал. Ветер днем на севере, юге, в горных районах области, порывы 15-20, временами 25 м/с. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

18 мая ночью и утром на западе Мангистауской области может быть туман. На западе региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер на юге, западе региона днем порывы 15-20 м/с.

18 мая на западе Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем в воскресенье в области Абай возможна гроза, на севере, юге, в центре региона - град, шквал. Ветер ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, юге, в центре региона порывы 23-28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, севере, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, на западе, севере, юге региона - град, шквал. Ветер днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

18 мая в горных районах Жамбылской области может быть сильный дождь. На западе, юге, в горных районах региона ожидаются гроза, град, шквал. На севере, юге области - пыльная буря. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. На севере, юго-востоке региона сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области - чрезвычайная пожарная опасность.

На западе и юге Павлодарской области днем ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, юге региона - гроза. Ветер на западе, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с.

18 мая ночью на юге и востоке Актюбинской области возможна гроза. На западе региона сохранится высокая пожарная опасность. На юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье в Кызылординской области ожидаются ночью на севере, в центре, днем на востоке региона гроза, шквал. Днем в центре, на востоке области - пыльная буря. Ветер ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области 23 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

18 мая ночью на юге и востоке Костанайской области ожидается временами сильный дождь. На юге, востоке региона - гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер на юге, востоке региона 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на юге и востоке ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер ночью на юге, востоке региона, порывы 15-20 м/с, на юге области порывы 23-28 м/с.