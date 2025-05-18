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Коммунальные службы Алматы перешли на усиленный режим из-за резкого ухудшения погоды

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Дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Из-за ухудшения погоды в мегаполисе, коммунальные службы города Алматы переведены в усиленный режим готовности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В акимате напомнили прогноз синоптиков, согласно которому в городе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ожидается, что с 13 часов и до конца суток пройдут сильные ливневые дожди с грозой и возможным градом. Количество осадков может достигнуть 20 мм.

"Коммунальные службы города переведены в усиленный режим готовности. В ночное время задействовано 366 единиц спецтехники и 355 дорожных рабочих. В дневной период 18 мая в целях предотвращения и ликвидации возможных подтоплений на улицы города выйдут 515 единиц спецтехники, 27 мотопомп и 755 дорожных рабочих.

Также в режиме готовности находятся 42 оперативные бригады, оснащенные мотопомпами и шанцевым инструментом", - сообщили в акимате.

Отмечается, что особое внимание уделено прочистке и контролю арычных сетей и дождеприемных ловушек. Работы проводятся в круглосуточном режиме, так как очищаются потенциально проблемные участки.

"По линии ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" организовано дежурство 15 единиц техники и 50 человек личного состава. По линии ДЧС - 55 единиц техники и 245 сотрудников", - добавили в управлении развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

Ранее мы писали, что штормовые предупреждения объявили синоптики в Алматы, Шымкенте и регионах Казахстана на воскресенье, 18 мая.

Также сообщалось, что жару в Казахстане сменит грозовой фронт, дожди и понижение температуры практически по всей территории страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246076-kommunalnye-sluzhby-almaty-pereshli-na-usilennyy-rezhim-iz-za-rezkogo-uhudsheniya-pogody/