Жителей Алматы попросили "не откладывать возвращение домой"

Спасатели обратились к алматинцам с просьбой соблюдать меры личной безопасности и воздержаться от похода в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

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Как сообщили в ДЧС Алматы, 19 мая в Алматы ожидаются гроза, град, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

"Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. В случая объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков или сильном ветре, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут", - сказано в сообщении.

Также спасатели напомнили, что нужно обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, а также не оставлять автомобили под деревьями.

Сегодня также сообщалось, что из-за ухудшения погоды в мегаполисе, коммунальные службы города Алматы переведены на усиленный режим готовности.

Ранее мы писали, что штормовые предупреждения объявили синоптики в Алматы, Шымкенте и регионах Казахстана на воскресенье, 18 мая.

Также сообщалось, что жару в Казахстане сменит грозовой фронт, дожди и понижение температуры практически по всей территории страны.