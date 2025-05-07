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Авиация пролетела над Астаной (фото, видео)

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Авиация над Астаной
Авиация над Астаной. Фото: t.me/sputnikKZ

В завершении масштабного военного парада, состоявшегося сегодня на главной площади страны в Астане, над столицей пролетела авиация, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в параде задействовано свыше 200 единиц военного оружия и техники, включая 66 самолетов военной авиации и вертолетов.

В воздушном пространстве пролетят военно-транспортный самолет А-400, пассажирский самолет L-410 и патрульный самолет Би-300.

В Сети уже появляются видео, демонстрирующие участвующие в параде самолеты и вертолеты.

Напомним, сегодня на главной площади страны "Қазақ елі" в Астане состоялся масштабный военный парад в честь 80-летия Великой Победы. Трансляцию можно посмотреть здесь.

В рамках парада копию Знамени Победы, водруженного Кошкарбаевым на Рейхстаг, торжественно вынесла на площадь группа знаменосцев Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Выступая перед казахстанцами, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с 80-летием Победы.

Также он отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу, высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо, и сообщил, что около 500 улиц по всей стране получат имена героев-казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242788-aviaciya-proletela-nad-astanoy-foto-video/