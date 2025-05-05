Соединить Каспийское и Черное моря подземным тоннелем предложили в Азербайджане

Компания ADOG и Международный порт Зира выступили с инициативой строительства подземного тоннеля, который соединит Каспийское и Черное моря, передает NUR.KZ со ссылкой на Minval.az.

Компания ADOG и Международный порт Зира выступили с инициативой строительства подземного тоннеля, который соединит Каспийское и Черное моря. Об этом говорится в официальном обращении, подписанном руководителем компаний, заслуженным инженером Мусой Сулеймановым.

Согласно проекту, предлагается строительство подземного тоннеля диаметром 10 метров, который будет соединять Черное море (со стороны Грузии или России) с Каспием. Благодаря естественной разнице уровней, вода из Черного моря сможет самотеком поступать в Каспий, без использования насосов.

Инициатива направлена на стабилизацию водного баланса Каспийского моря, уровень которого в последние годы стремительно снижается, что несет серьезные экологические, экономические и инфраструктурные риски для прибрежных государств.

В компании подчеркивают, что реализация проекта будет сопровождаться полным экологическим мониторингом и мерами по сохранению биоразнообразия. ADOG готова приступить к подготовке технико-экономического обоснования и мобилизовать необходимые ресурсы.

Авторы обращения просят рассмотреть предложение на государственном уровне и поручить уполномоченным органам проведение предварительных консультаций.

Напомним, в конце апреля вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз заявил, что уровень Каспийского моря достиг исторического минимума.

По словам спикера, к основным факторам снижения уровня моря относятся уменьшение речного стока под влиянием климатического и антропогенного воздействия, увеличение испарения вследствие повышения температуры воздуха, снижение количества осадков в регионе.

Ранее в феврале блогер Нуркен Тажибай показал, как изменилось Каспийское море за последние 10-15 лет: пирс, который раньше выходил прямо в море, теперь тянется над сушей.

Отметим, осенью прошлого года российский ученый Владимир Шевченко высказался о возможности скорого исчезновения Каспийского моря. По его словам, колебания уровня воды в Каспийском море вызваны в основном естественными причинами.

Обмеление Каспийского моря

Напомним, в июне 2023 года в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ.

Также ранее представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий.

По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29.

Осенью 2023 года блогер Азамат Сарсенбаев выложил видео, которое сняли с борта самолета - на кадрах видно высохшее Каспийское море.

Позднее сообщалось, что по поручению президента в Казахстане создадут научный институт для исследования Каспия.