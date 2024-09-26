Предпосылок нет: океанолог развеял миф о скором исчезновении Каспийского моря

Ученый Владимир Шевченко, который исполняет обязанности директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук, развеял миф о скором исчезновении Каспийского моря.

Океанолог объяснил корреспондентам РИА Новости, что предпосылок для исчезновения водоема нет - уровень воды в Каспийском море всегда будет повышаться и понижаться.

"История изменения уровня Каспия научно исследуется уже около 200 лет. И отмечено, что колебания уровня были действительно очень большие, иногда десятки метров. Проблемы до сих пор однозначно не решены. Здесь соотношение баланса испарения и поступления речного стока. В Аральском море беда была другая. Реки Амударья и Сырдарья были разобраны на хлопковые поля, и, конечно, в условиях аридного климата море начало исчезать. Каспий питают такие реки, как Волга, идущая по очень большой восточно-европейской платформе, сток сильно не меняется, он стал зарегулированным", - пояснил ученый.

Шевченко отметил, что колебания уровня воды в Каспийском море вызваны в основном естественными причинами.

"Конечно, в поставке отдельных компонентов стока наблюдается некий беспорядок по сравнению с тем, что было до строительства каскада водохранилищ, но, тем не менее, такого кардинального изменения, которое привело бы к исчезновению, нет", - добавил ученый.

Обмеление Каспийского моря

Напомним, в июне 2023 года в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ.

Также ранее представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий.

По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29.

Около года назад блогер Азамат Сарсенбаев выложил видео, которое сняли с борта самолета – на кадрах видно высохшее Каспийское море.

А в октябре прошлого года стало известно, что по поручению президента в Казахстане создадут научный институт для исследования Каспия.