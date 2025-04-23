"Хотелось бы посмотреть на ее талант": глава Минкультуры собралась на концерт Джей Ло в Астане

На брифинге в правительстве главу Минкультуры и информации спросили, какой концерт она хотела бы посетить - Аида Балаева рассказала, что купила билет на Джей Ло, передает корреспондент NUR.KZ.

"Конечно, меня, как министра, радует, что бизнес этим занимается, и мы всячески будем содействовать. Конечно, у нас нет таких средств (на привоз артиста - прим.авт.). Я с удовольствием хочу сходить на концерт Дженнифер Лопес, поскольку хотелось бы посмотреть на ее талант, который признал весь мир. Я купила билет, и тоже собираюсь на концерт", - рассказала Аида Балаева.

Она добавила, что благодаря фанатам Джей Ло о Казахстане узнает больше людей, как это происходит благодаря фанатам Димаша Кудайбергена.

Также глава Минкультуры рассказала, что хотела бы также побывать на концерте Лары Фабиан.

Напомним, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. После старта продаж, намеченного на 11 утра 11 апреля, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул.

Выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Организаторы концерта Джей Ло в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло.

Позже компания по продаже билетов сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.