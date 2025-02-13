Каспий окрасился в кроваво-красный цвет в Актау

Природное явление жители Актау запечатлели, прогуливаясь по побережью Каспийского моря в микрорайоне 1А. Вода окрасилось в кроваво-красный цвет, передает Lada.kz.

Кадры с окрасившимся в красный цвет Каспийским морем распространились в социальных сетях. Необычный вид побережья не оставил равнодушными жителей и гостей региона. Подобное заметили и жители села Акшукур.

Ясность в дело внес руководитель НПУ "Эко Мангистау" Кирилл Осин.

"Это явление происходит каждый год. Такой окрас воде придают диатомовые водоросли. Видимо, из-за сильной разницы температур. Для экологии это безвредно", - заверил эксперт.

Специалисты из Департамента экологии Мангистауской области даже взяли пробы воды, чтобы убедиться в том, что водоему ничего не угрожает.

"Экологи Мангистауской области 12 февраля текущего года взяли пробу морской воды из-за красной окраски Каспийского моря. В рамках исследования проводится анализ наличия или отсутствия в составе морской воды химических веществ и нефтепродуктов. Результат будет сообщен дополнительно. Отметим, что кадры с таким явлением ежегодно распространяются в социальных сетях", - сообщили в ведомстве.

Красная вода в Каспийском море. Фото: lada.kz

Цветение водорослей - не редкое явление. Придающие красный оттенок воде цветущие диатомовые водоросли безвредны и безопасны для рыб. Это естественный природный процесс.

Осенью прошлого года жителей Шымкента удивил красный цвет воды в арыке в Енбекшинском районе. Экологи проверили жидкость, но опасных веществ не обнаружили. В ходе обследования было установлено, что неизвестное красное вещество принесло течением.

Ранее в Сети распространилось видео с непонятной синей жидкостью в арыке по, предположительно, улице Розыбакиева в Алматы. Сотрудники Департамента экологии незамедлительно выехали на место, но во время выезда данный факт не зафиксировали.