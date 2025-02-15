Каспий окрасился в красно-кровавый цвет: стали известны результаты проб

Экологи Мангистауской области рассказали о результатах проб воды из Каспийского моря, которое несколько дней назад окрасилось в красный цвет, сообщает Lada.kz.

В департаменте экологии региона сообщили о результатах лабораторного исследования проб воды, собранных после того, как вода на прибрежных участках Каспийского моря в Актау стала красной.

"Водоросли придают воде темно-бурый, красный цвет. У нас пошел снег, и явление проявилось более ярко. Водоросли растут на мелководье, в частности - у нас на побережье. В тех местах, где они прибиваются, вода окрашивается.

Конечно, несмотря на то, что мы знаем про это природное явление, мы обязаны проверить состояние воды. Анализы оказались в норме", - сообщил руководитель отдела Департамента экологии Мангистауской области Кайсар Надирбек.

Напомним, несколько дней назад кадры с окрасившимся в красный цвет Каспийским морем распространились в социальных сетях. Отмечалось, что необычный вид побережья не оставил равнодушными жителей и гостей региона.

Осенью прошлого года жителей Шымкента удивил красный цвет воды в арыке в Енбекшинском районе. Экологи проверили жидкость, но опасных веществ не обнаружили. В ходе обследования было установлено, что неизвестное красное вещество принесло течением.

Также мы писали, что в Сети распространилось видео с непонятной синей жидкостью в арыке по, предположительно, улице Розыбакиева в Алматы. Сотрудники департамента экологии выехали на место, но во время выезда данный факт не зафиксировали.