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Алматинцам рекомендуют не оставлять машины под деревьями

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Гроза над городом
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

В связи со штормовым предупреждением синоптиков о грозе 22 апреля в Алматы, ДЧС рекомендует горожанам не оставлять машины под деревьями, передает NUR.KZ.

Департамент по ЧС Алматы на основании штормовых предупреждений "Казгидромет" об опасных явлениях информирует о том, что в мегаполисе 22 апреля ожидается гроза и ветер, причем порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду.

ДЧС не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями!

Также, при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

  • ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
  • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
  • нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Напомним, неделю назад дерево упало на два припаркованных авто в Балхаше - сотрудники МЧС помогли водителям легковушек.

В Алматинской области вблизи села Шамалган из-за сильного порыва ветра на мужчину рухнуло дерево, в результате чего он погиб.

Накануне на Алматы обрушилась мощная буря: в городе наблюдали сильный ливень, град, некоторые дома остались без электричества. Очевидцы также засняли поваленные деревья и столбы.

Вскоре на видео сняли пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу. По некоторым данным, это произошло в микрорайоне Таугуль. А после стало известно, что еще один многоэтажный дом в мегаполисе остался без крыши, а часть конструкции упала на соседнее здание.

Кроме того, в результате мощной бури железная конструкция упала на пожилого мужчину, ему помогли очевидцы.

Также ранее в марте в Алматы огромное дерево упало на припаркованный автомобиль. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Отметим, ранее в акимате Алматы сообщали, что при падении дерева на автомобили автовладельцам нужно обращаться в судебные инстанции.

"Касательно возмещения ущерба владельцам пострадавших автотранспортных средств – каждый случай является индивидуальным. Для решения данных вопросов необходимо обращаться в судебные инстанции. И по решению суда будет рассмотрено возмещение ущерба", – подчеркивали представители ведомства.

При этом согласно правилам содержания и защиты зеленых насаждений Алматы, содержание и защита зеленых насаждений на территории промышленных предприятий и других объектах собственности, а также на отведенной и закрепленной территории возлагается на собственников или пользователей этих объектов.

В случае аварийного падения деревьев в результате ветровала и других случаев природного характера, ДТП уборка упавшего дерева, своевременная очистка места падения и вывоз древесных остатков на землях общего пользования и на территориях, прилегающих к зданиям, сооружениям, многоэтажным жилым домам, осуществляется организациями по озеленению, обслуживающими данный участок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238186-almatincam-rekomenduyut-ne-ostavlyat-mashiny-pod-derevyami/