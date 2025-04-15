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Дерево упало на припаркованные машины в Балхаше (видео)

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Упавшее дерево
Дерево. Кадр из видео: МЧС РК

Дерево упало на два припаркованных авто в Балхаше - сотрудники МЧС помогли водителям легковушек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

На пульт "112" поступило сообщение о том, что в микрорайоне Мухамеджанова во дворе пятиэтажного жилого дома дерево рухнуло на два припаркованных автомобиля.

На место выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. Они с помощью бензопилы распилили упавшее дерево.

К счастью, никто в инциденте не пострадал.

Недавно в Алматинской области вблизи села Шамалган из-за сильного порыва ветра на мужчину рухнуло дерево, в результате чего он погиб.

А в Алматы в результате мощной бури неделю назад железная конструкция упала на пожилого мужчину, ему помогли очевидцы. Кадры с места событий попали в Сеть.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2235759-derevo-upalo-na-priparkovannye-mashiny-v-balhashe-video/