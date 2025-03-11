Огромное дерево придавило Mercedes-Benz в Алматы (фото)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В понедельник, 10 марта, в Алматы огромное дерево упало на припаркованный автомобиль. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на Службы спасения Алматы.
Как рассказали нашему корреспонденту в Службе спасения, вечером 10 марта на пульт 109 поступило сообщение о падении крупного дерева на припаркованный автомобиль по улице Барибаева.
На место оперативно прибыли экипажи Службы спасения. С помощью бензопилы и спецтехники спасатели распилили аварийное дерево диаметром 100–120 см и освободили автомобиль Mercedes-Benz.
"Работы были завершены в 00:17. Жертв и пострадавших нет", – проинформировали в ведомстве.
Отметим, ранее в акимате Алматы сообщали, то при падении дерева на автомобили автовладельцам нужно обращаться в судебные инстанции.
"Касательно возмещения ущерба владельцам пострадавших автотранспортных средств – каждый случай является индивидуальным. Для решения данных вопросов необходимо обращаться в судебные инстанции. И по решению суда будет рассмотрено возмещение ущерба", – подчеркивали представители ведомства.
При этом согласно правилам содержания и защиты зеленых насаждений Алматы, содержание и защита зеленых насаждений на территории промышленных предприятий и других объектах собственности, а также на отведенной и закрепленной территории возлагается на собственников или пользователей этих объектов.
В случае аварийного падения деревьев в результате ветровала и других случаев природного характера, ДТП уборка упавшего дерева, своевременная очистка места падения и вывоз древесных остатков на землях общего пользования и на территориях, прилегающих к зданиям, сооружениям, многоэтажным жилым домам, осуществляется организациями по озеленению, обслуживающими данный участок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226975-ogromnoe-derevo-pridavilo-mercedes-benz-v-almaty-foto/