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Огромное дерево придавило Mercedes-Benz в Алматы (фото)

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Дерево рухнуло на авто
Дерево рухнуло на авто. Фото: Служба спасения Алматы

В понедельник, 10 марта, в Алматы огромное дерево упало на припаркованный автомобиль. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на Службы спасения Алматы.

Как рассказали нашему корреспонденту в Службе спасения, вечером 10 марта на пульт 109 поступило сообщение о падении крупного дерева на припаркованный автомобиль по улице Барибаева.

На место оперативно прибыли экипажи Службы спасения. С помощью бензопилы и спецтехники спасатели распилили аварийное дерево диаметром 100–120 см и освободили автомобиль Mercedes-Benz.

"Работы были завершены в 00:17. Жертв и пострадавших нет", проинформировали в ведомстве.

Уборка дерева
Уборка дерева. Фото: Служба спасения Алматы

Спасатель на месте инцидента
Спасатель на месте инцидента. Фото: Служба спасения Алматы

Отметим, ранее в акимате Алматы сообщали, то при падении дерева на автомобили автовладельцам нужно обращаться в судебные инстанции.

"Касательно возмещения ущерба владельцам пострадавших автотранспортных средств – каждый случай является индивидуальным. Для решения данных вопросов необходимо обращаться в судебные инстанции. И по решению суда будет рассмотрено возмещение ущерба", – подчеркивали представители ведомства.

При этом согласно правилам содержания и защиты зеленых насаждений Алматы, содержание и защита зеленых насаждений на территории промышленных предприятий и других объектах собственности, а также на отведенной и закрепленной территории возлагается на собственников или пользователей этих объектов.

В случае аварийного падения деревьев в результате ветровала и других случаев природного характера, ДТП уборка упавшего дерева, своевременная очистка места падения и вывоз древесных остатков на землях общего пользования и на территориях, прилегающих к зданиям, сооружениям, многоэтажным жилым домам, осуществляется организациями по озеленению, обслуживающими данный участок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226975-ogromnoe-derevo-pridavilo-mercedes-benz-v-almaty-foto/