Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Упавшее из-за урагана дерево убило мужчину под Алматы

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Упавшее дерево
Упавшее дерево. Иллюстративное фото: Catherine McQueen/Getty Images

В Алматинской области вблизи села Шамалган из-за сильного порыва ветра на мужчину рухнуло дерево, в результате чего он погиб, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 7 апреля на 37 км автодороги Алматы - Бишкек вблизи села Шамалган из-за сильного порыва ветра произошло падение дерева, в результате чего погиб 46-летний мужчина.

"По данному факту проводится всесторонняя проверка с участием сотрудников полиции и уполномоченных органов.

Призываем граждан соблюдать меры предосторожности при неблагоприятных погодных условиях и следовать указаниям экстренных служб", - отметили в ДП Алматинской области.

Напомним, накануне на Алматы обрушилась мощная буря: в городе наблюдали сильный ливень, град, некоторые дома остались без электричества. Очевидцы также засняли поваленные деревья и столбы.

Вскоре на видео сняли пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу. По некоторым данным, это произошло в микрорайоне Таугуль. А после стало известно, что еще один многоэтажный дом в мегаполисе остался без крыши, а часть конструкции упала на соседнее здание.

Кроме того, в результате мощной бури железная конструкция упала на пожилого мужчину, ему помогли очевидцы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2234100-upavshee-iz-za-uragana-derevo-ubilo-muzhchinu-pod-almaty/