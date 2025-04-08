Упавшее из-за урагана дерево убило мужчину под Алматы

В Алматинской области вблизи села Шамалган из-за сильного порыва ветра на мужчину рухнуло дерево, в результате чего он погиб, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 7 апреля на 37 км автодороги Алматы - Бишкек вблизи села Шамалган из-за сильного порыва ветра произошло падение дерева, в результате чего погиб 46-летний мужчина.

"По данному факту проводится всесторонняя проверка с участием сотрудников полиции и уполномоченных органов.

Призываем граждан соблюдать меры предосторожности при неблагоприятных погодных условиях и следовать указаниям экстренных служб", - отметили в ДП Алматинской области.

Напомним, накануне на Алматы обрушилась мощная буря: в городе наблюдали сильный ливень, град, некоторые дома остались без электричества. Очевидцы также засняли поваленные деревья и столбы.

Вскоре на видео сняли пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу. По некоторым данным, это произошло в микрорайоне Таугуль. А после стало известно, что еще один многоэтажный дом в мегаполисе остался без крыши, а часть конструкции упала на соседнее здание.

Кроме того, в результате мощной бури железная конструкция упала на пожилого мужчину, ему помогли очевидцы.