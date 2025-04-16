Паводки в Акмолинской области: спасателям пришлось нырять за кабелем, чтобы вернуть свет в село (видео)

В Акмолинской области, после розлива реки Колутон, обрушились два столба линии электропередач - спасатели совместно с электриками провели ремонт прямо с лодок, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Астраханском районе Акмолинской области, после розлива реки Колутон, обрушились два столба линии электропередач. Село Ягодное осталось без электричества.

Сотрудники МЧС Казахстана из оперативно-спасательного отряда Акмолинской области первыми прибыли на помощь. Совместно с электриками они провели восстановительные работы - прямо с плавательного средства.

Благодаря слаженным действиям спасателей, электроснабжение в селе восстановлено. Люди снова дома со светом.

Напомним, еще неделю назад сообщалось, что жители Акмолинской области со страхом ждут нового подъема воды в Есиле - из-за половодья многие остались без света. Мощный поток воды сносит опоры линий электропередачи и заливает электростанции.

В регионе сформировано 80 бригад, в которых работают 240 специалистов и больше 100 единиц техники - энергетики трудятся в авральном режиме. Спасатели круглосуточно вызволяют людей и скот.

Ранее сообщалось, что в городе Макинск Акмолинской области продолжаются работы по ликвидации последствий паводка - на устранение направили спасателей.

Позже в Сети распространялась информация, что в Жаксынском районе Акмолинской области водитель пытался пересечь перелив на дороге, и авто унесло течением. В итоге в ДЧС и в полиции подтвердили информацию. Двое пассажиров автомашины были спасены, а тело водителя было найдено спасателями позже.

Также в МЧС сообщили, что в Астраханском районе одно из сел оказалось отрезано от транспортного сообщения из-за разлива реки Колутон.