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Село оказалось окружено водой из-за паводков в Акмолинской области (видео)

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Паводки в Акмолинскй области
Паводки в Акмолинскй области. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Акмолинской области продолжается борьба с паводками - в Астраханском районе одно из сел оказалось отрезано от транспортного сообщения из-за разлива реки Колутон, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

За прошедшие сутки спасатели с помощью моторных лодок эвакуировали из села больше 20 человек, среди которых есть и беременные женщины, отмечается в Telegram-канале министерства.

Ход противопаводковых работ проверил вице-министр по ЧС Рамиль Камалов.

"Для укрепления береговой линии и недопущения дальнейшего подтопления уложено более 1000 мешков с инертными материалами, произведена откачка 300 кубометров воды. В безопасное место отогнано больше 20 коров и порядка 100 баранов.

В спасательных работах задействованы около 70 человек личного состава, 20 единиц спецтехники МЧС, МИО и волонтеров", - проинформировали в МЧС.

Отмечается, что ситуация находится под контролем МЧС.

Спасательные и укрепительные мероприятия ведутся в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что в городе Макинск Акмолинской области продолжаются работы по ликвидации последствий паводка - на устранение направили спасателей.

Позже в Сети распространялась информация, что в Жаксынском районе Акмолинской области водитель пытался пересечь перелив на дороге, и авто унесло течением. В итоге в ДЧС и в полиции подтвердили информацию. Двое пассажиров автомашины были спасены, а тело водителя было найдено спасателями позже.

Вчера участок автодороги "Кокшетау-Атбасар" закрыли в Акмолинской области из-за перелива талых вод.

Отметим, что ранее в МЧС в ответ на запрос NUR.KZ сообщили, что регионами с повышенными рисками являются Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области, а также области Абай и Ұлытау.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233589-selo-okazalos-okruzheno-vodoy-iz-za-pavodkov-v-akmolinskoy-oblasti-video/