14 сел остались без транспортного сообщения: что происходит в затопленных регионах Казахстана

На автомобильных дорогах Казахстана в данный момент зафиксировали 26 переливов и 5 размытых участков, без транспортного сообщения остаются 14 населенных пунктов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается на официальном сайте МЧС Казахстана, в данный момент на контроле у специалистов находится несколько подтопленных территорий.

"В селах Жанатурмыс, Колутон, Старый Колутон, Ягодное Астраханского района и селе им.А. Курманова Атбасарского района подтоплены 69 частных жилых домов, а в селе Новобратское Буландынского района Акмолинской области - 29 придворовых территорий.

На автомобильных дорогах остаются на контроле 26 переливов и 5 размытых участков, а без транспортного сообщения остаются 14 населенных пунктов", - сообщили в МЧС.

Борьба с паводком в Казахстане. Фото: пресс-служба МЧС РК

В министерстве сообщили, что с начала марта текущего года откачано 4 млн кубических метров воды, уложено более 658 тыс. мешкотар и около 45 тыс. тонн инертных материалов. Также проведены работы по очищению более 842 тыс. метров водоотводных арыков.

"Всего в настоящее время в аварийно-спасательных работах задействовано 577 человек, 179 единиц техники, 58 мотопомп и плавсредства. За период паводков эвакуировано 383 человека, из которых 10 находятся в пунктах временного размещения, а 159 эвакуированных проживают у родственников, вернулись домой 214", - сказано в сообщении.

Борьба с паводком в Казахстане. Фото: пресс-служба МЧС РК

В МЧС отметили, что сейчас под наблюдением находятся четыре региона: Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области и область Абай. В ведомстве заявили, что риски паводков и подтоплений здесь значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

"Уровень воды в большинстве рек продолжает снижаться, а снежный покров, который мог бы спровоцировать паводки, практически растаял на всей территории, за исключением высокогорных районов Восточно-Казахстанской области", - добавили в министерстве.

Несколько дней назад мы писали, что жители Акмолинской области массово остаются без света из-за половодья. Например, в Астраханском районе без электричества осталось около 200 абонентов.

Также сообщалось, что в городе Макинск Акмолинской области продолжаются работы по ликвидации последствий паводка - на устранение направили спасателей. Позже в Сети распространялась информация, что в Жаксынском районе Акмолинской области водитель пытался пересечь перелив на дороге, и авто унесло течением. В итоге в ДЧС и в полиции подтвердили информацию. Двое пассажиров автомашины были спасены, а тело водителя было найдено спасателями позже.

Кроме того, в МЧС сообщили, что в Астраханском районе одно из сел оказалось отрезано от транспортного сообщения из-за разлива реки Колутон.