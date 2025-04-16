Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Посты выставили в одном из регионов Казахстана

Опубликовано:

Посты полицейских и спасателей в зоне паводка
Посты в СКО. Фото: polisia.kz

В СКО на опасных участках в зоне паводка установили посты полицейских и спасателей. На месте дежурят около 100 сотрудников, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, заместитель начальника ДП Северо-Казахстанской области Курмангали Исмагулов совершил объезд постов полиции, которые выставили возле дамбы у пригородного села Тепличного, села Прибрежного Кызылжарского района и других опасных участках в зоне паводка.

Всего выставлено 22 поста. На них посменно дежурят около 100 сотрудников полиции и спасателей.

"Ситуация находится на контроле руководства экстренных служб, местных исполнительных органов", - отметили в МВД.

Полковник полиции Исмагулов проверил несение службы и дал рекомендации по обеспечению общественной безопасности.

В поездке его сопровождали руководство отдела ЧС и отдела полиции Кызылжарского района. Также к инспекции присоединился аким района Сактаган Садвакасов.

Вчера стало известно, что третью волну паводков ждут в Северо-Казахстанской области. Гидрологи предупредили, что она окажется самой мощной. Она несет поток, который наслоится на вторую волну.

По прогнозам специалистов, уже через неделю Заречный, а вместе с ним и пригородные села Тепличное и Прибрежное могут оказаться в полной водной блокаде. В Петропавловске третью волну готовятся встретить 20-22 апреля.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Паводки в Казахстане
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236281-posty-vystavili-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/