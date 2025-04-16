Посты выставили в одном из регионов Казахстана

В СКО на опасных участках в зоне паводка установили посты полицейских и спасателей. На месте дежурят около 100 сотрудников, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, заместитель начальника ДП Северо-Казахстанской области Курмангали Исмагулов совершил объезд постов полиции, которые выставили возле дамбы у пригородного села Тепличного, села Прибрежного Кызылжарского района и других опасных участках в зоне паводка.

Всего выставлено 22 поста. На них посменно дежурят около 100 сотрудников полиции и спасателей.

"Ситуация находится на контроле руководства экстренных служб, местных исполнительных органов", - отметили в МВД.

Полковник полиции Исмагулов проверил несение службы и дал рекомендации по обеспечению общественной безопасности.

В поездке его сопровождали руководство отдела ЧС и отдела полиции Кызылжарского района. Также к инспекции присоединился аким района Сактаган Садвакасов.

Вчера стало известно, что третью волну паводков ждут в Северо-Казахстанской области. Гидрологи предупредили, что она окажется самой мощной. Она несет поток, который наслоится на вторую волну.

По прогнозам специалистов, уже через неделю Заречный, а вместе с ним и пригородные села Тепличное и Прибрежное могут оказаться в полной водной блокаде. В Петропавловске третью волну готовятся встретить 20-22 апреля.