Сносит столбы и заливает электростанции: жители Акмолинской области массово остаются без света из-за половодья

Нового подъема воды в Есиле со страхом ждут жители Акмолинской области - из-за половодья многие остались без света, передает сайт телеканала КТК.

Мощный поток воды сносит опоры линий электропередачи и заливает электростанции. В регионе сформировано 80 бригад, в которых работают 240 специалистов и больше 100 единиц техники - энергетики трудятся в авральном режиме.

Например, в Астраханском районе накануне без электричества осталось около 200 абонентов.

Спасатели круглосуточно вызволяют людей и скот. На одном из пастбищ стихия застала врасплох и табун лошадей - животные оказались в воде. К счастью, их нашли с помощью дрона и перегнали на сушу.

В то же время спасатели и военные круглосуточно укрепляют дамбы, прокладывают водоотводные каналы, чтобы защитить жилища и социальные объекты.

Геологию же заявляют, что пик половодья уже пройден, прогнозируется, что вскоре вода пойдет на спад, однако местным жителям успокаиваться рано.

"На реке Есиль в Жаксынском, Жаркаинском и Есильском районах наблюдаются небольшие колебания уровней воды, ожидаются повышения уровней воды, так называемая вторая волна половодья, связанная с добеганием речного стока с рек Колутон и Жабай", - уточнила начальник отдела филиала РГП "Казгидромет" по Акмолинской области Надежда Гуришкина.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что в городе Макинск Акмолинской области продолжаются работы по ликвидации последствий паводка - на устранение направили спасателей.

Позже в Сети распространялась информация, что в Жаксынском районе Акмолинской области водитель пытался пересечь перелив на дороге, и авто унесло течением. В итоге в ДЧС и в полиции подтвердили информацию. Двое пассажиров автомашины были спасены, а тело водителя было найдено спасателями позже.

На днях в МЧС сообщили, что в Астраханском районе одно из сел оказалось отрезано от транспортного сообщения из-за разлива реки Колутон.