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Местную полицейскую службу хотят упразднить в Казахстане

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Полицейская фуражка лежит на столе
Фуражка полицейского. Иллюстративное фото: polisia.kz

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили проект закона, которым предлагается реорганизовать местную полицейскую службу, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил депутат Жарынбек Амантайулы, такая норма внесена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел".

"Одной из ключевых норм законопроекта является упразднение местной полицейской службы. По мнению уполномоченного органа, ее создание не оправдало ожидаемых результатов", - заявил депутат.

Мажилисмен отмечает, что местная полицейская служба должна была обеспечить повышение уровня доверия местного сообщества к работе полиции. Однако по ряду причин, поэтапно, начиная с 2018 года, прошла ряд реорганизаций.

"Например, с передачей функции акимам по назначению руководителей местной полицейской службы, привело к нарушению принципа единоначалия и разногласиям между руководителями департаментов полиции и местной полицейской службы.

Перед участковыми инспекторами ставились первостепенные задачи по охране общественного порядка, в результате на второй план отошли их основные функции по взаимодействию с населением.

В связи с этим, указанную службу предлагается реорганизовать, создав два Управления по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности", - отметил мажилисмен.

В ноябре прошлого года мы писали, что департамент по противодействию киберпреступности создали в МВД Казахстана - он был создан в рамках исполнения поручения президента.

Сообщалось также, что новую функцию по выдаче информации о наличии регистрации по месту жительства планирует осуществлять МВД. Соответствующий проект документа был опубликован на сайте "Открытые НПА".

В мае прошлого года мы писали о появлении новых отделов полиции по стране.

Добавим, что в начале прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства. При этом президент подверг критике работу полиции и заявил, что в этой сфере должны произойти изменения.

Тогда же он поддержал предложение министра внутренних дел провести внеочередную аттестацию руководящего состава среднего звена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236287-mestnuyu-policeyskuyu-sluzhbu-hotyat-uprazdnit-v-kazahstane/