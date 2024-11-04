Департамент по противодействию киберпреступности создали в МВД Казахстана
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Департамент по противодействию киберпреступности создали в МВД Казахстана - он был создан в рамках исполнения поручения президента, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как отметили в ведомстве, эта инициатива направлена на защиту интересов граждан от растущих угроз в сфере противодействия киберпреступлениям.
Департамент будет заниматься выявлением и раскрытием киберпреступлений, разработкой стратегических шагов по борьбе с ними.
"В условиях стремительного развития технологий и увеличения числа интернет-угроз создание специализированного подразделения позволит более эффективно реагировать на вызовы современности", – подчеркнул министр внутренних дел Ержан Саденов.
Также глава МВД представил личному составу начальника нового департамента полковника полиции Жандоса Сүйінбай, обладающего значительным опытом в этой сфере.
Не так давно глава комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов рассказал о современной киберпреступности.
"Современная киберпреступность – это не хакер-одиночка, который сидит ночью в капюшоне и там что-то делает в компьютере. Это абсолютно не так. Это мощные организации, у которых бюджет сопоставим, наверное, с ВВП Казахстана. У каждой группы есть своя роль и они не знают друг о друге ничего.... Только через связного могут работать друг с другом… Поэтому я понимаю сложности у правоохранительных органов", – отмечал он.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2182731-v-mvd-sozdan-novyy-departament/