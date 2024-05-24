Новые отделы полиции появились в Казахстане
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление, которым в стране создали еще пять отделов полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на документ.
Документ появился на портале ИПС "Параграф".
Так, глава кабмина постановил создать в Казахстане:
- отдел полиции города Алатау Департамента полиции Алматинской области МВД РК;
- отдел полиции района Үлкен Нарын Департамента полиции Восточно-Казахстанской области МВД РК;
- отдел полиции района Марқакөл Департамента полиции Восточно-Казахстанской области МВД;
- отдел полиции района Мақаншы Департамента полиции области Абай МВД РК;
- отдел полиции района Жаңасемей Департамента полиции области Абай МВД РК;
Этим же документом создан госпиталь с поликлиникой Департамента полиции области Абай МВД РК.
Отмечается, что финансирование созданных ведомств будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах на содержание МВД.
МВД совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Минфина поручено принять все необходимые меры.
Напомним, город Алатау появился в Казахстане лишь в январе этого года - бывшее село Жетыген Алматинской области было отнесено к категории города областного значения и переименовано в Алатау. В акимате региона показали, как будет выглядеть новый город, который включит в себя несколько зон.
10 мая был назначен аким нового города - пост занял экс-зампред Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Аркен Утенов.
А районы Үлкен Нарын и Марқакөл в ВКО и районы Мақаншы и Жаңасемей в области Абай были созданы в январе этого года соответствующим постановлением президента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2106276-novye-otdely-policii-poyavilis-v-kazahstane/