Новые отделы полиции появились в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление, которым в стране создали еще пять отделов полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на документ.

Документ появился на портале ИПС "Параграф".

Так, глава кабмина постановил создать в Казахстане:

отдел полиции города Алатау Департамента полиции Алматинской области МВД РК; отдел полиции района Үлкен Нарын Департамента полиции Восточно-Казахстанской области МВД РК; отдел полиции района Марқакөл Департамента полиции Восточно-Казахстанской области МВД; отдел полиции района Мақаншы Департамента полиции области Абай МВД РК; отдел полиции района Жаңасемей Департамента полиции области Абай МВД РК;

Этим же документом создан госпиталь с поликлиникой Департамента полиции области Абай МВД РК.

Отмечается, что финансирование созданных ведомств будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах на содержание МВД.

МВД совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Минфина поручено принять все необходимые меры.

Напомним, город Алатау появился в Казахстане лишь в январе этого года - бывшее село Жетыген Алматинской области было отнесено к категории города областного значения и переименовано в Алатау. В акимате региона показали, как будет выглядеть новый город, который включит в себя несколько зон.

10 мая был назначен аким нового города - пост занял экс-зампред Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Аркен Утенов.

А районы Үлкен Нарын и Марқакөл в ВКО и районы Мақаншы и Жаңасемей в области Абай были созданы в январе этого года соответствующим постановлением президента.