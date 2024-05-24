Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новые отделы полиции появились в Казахстане

Опубликовано:

Центр оперативного управления ДП Алматы
Сотрудница полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление, которым в стране создали еще пять отделов полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на документ.

Документ появился на портале ИПС "Параграф".

Так, глава кабмина постановил создать в Казахстане:

  1. отдел полиции города Алатау Департамента полиции Алматинской области МВД РК;
  2. отдел полиции района Үлкен Нарын Департамента полиции Восточно-Казахстанской области МВД РК;
  3. отдел полиции района Марқакөл Департамента полиции Восточно-Казахстанской области МВД;
  4. отдел полиции района Мақаншы Департамента полиции области Абай МВД РК;
  5. отдел полиции района Жаңасемей Департамента полиции области Абай МВД РК;

Этим же документом создан госпиталь с поликлиникой Департамента полиции области Абай МВД РК.

Отмечается, что финансирование созданных ведомств будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах на содержание МВД.

МВД совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Минфина поручено принять все необходимые меры.

Напомним, город Алатау появился в Казахстане лишь в январе этого года - бывшее село Жетыген Алматинской области было отнесено к категории города областного значения и переименовано в Алатау. В акимате региона показали, как будет выглядеть новый город, который включит в себя несколько зон.

10 мая был назначен аким нового города - пост занял экс-зампред Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Аркен Утенов.

А районы Үлкен Нарын и Марқакөл в ВКО и районы Мақаншы и Жаңасемей в области Абай были созданы в январе этого года соответствующим постановлением президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2106276-novye-otdely-policii-poyavilis-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.