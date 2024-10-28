Новую функцию планируют осуществлять в МВД
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Новую функцию по выдаче информации о наличии регистрации по месту жительства планирует осуществлять МВД. Соответствующий проект документа опубликован на сайте "Открытые НПА", передает NUR.KZ.
Изменения вносятся в приказ министра внутренних дел от 30 марта 2020 года № 267 "Об утверждении правил оказания государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения РК".
Согласно нововведению, ведомство планирует осуществлять новую функцию - выдачу информации о наличии (отсутствии) регистрации по месту жительства.
Кроме того, в опубликованном документе содержатся правила оказания данной госуслуги физлицам.
"При обращении на портал услугополучатель авторизуется по ИИН и паролю, выбирает услугу и формирует данные запроса, выбирает ЭЦП, удостоверяет (подписывает) запрос посредством ЭЦП.
Уведомление-отчет о принятии запроса и результат оказания государственной услуги в электронном виде направляется в "личный кабинет" услугополучателя. В случае выявления некорректных сведений услугополучатель обращается в сервис корректировки адресных сведений на портале", - говорится в проекте документа.
В мае прошлого года сообщалось, что МВД планирует запустить сервис "История авто" к Единой страховой базе данных, благодаря которому казахстанцы перед покупкой подержанного авто могли бы узнать, попадало ли оно в ДТП.
Между тем с начала октября в Казахстане стартовала кампания оказания помощи жителям страны, которые не имеют каких-либо документов личности.
В мае мы писали о появлении новых отделов полиции по стране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2179617-novuyu-funkciyu-planiruyut-osushchestvlyat-ve-mvd/