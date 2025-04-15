Министр предупредил казахстанцев об аномальной жаре предстоящим летом

Глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев на заседании правительства заявил, что аномально жаркая погода летом этого года может стать причиной лесных пожаров, передает корреспондент NUR.KZ.

"По прогнозам "Казгидромета" лето текущего года будет аномально жарким. В этой связи, акиматам областей необходимо принять все меры по поддержанию пожарной безопасности в лесах", - заявил Ерлан Нысанбаев.

Министерством, по его словам, принимаются все необходимые меры по приведению подведомственных организаций в полную боевую готовность и недопущению крупных лесных пожаров на территории государственного лесного фонда.

Отметим, в апреле прошлого года в "Казгидромете" сообщали, что пожароопасным сезоном считается период с 15 апреля по 15 октября, с момента, когда сходит снег и до наступления устойчивой дождливой погоды или снега.

В феврале 2024 года стало известно, что за лесными пожарами в Казахстане будет следить искусственный интеллект. В Минэкологии рассказали, что планируется создать единый Ситуационный центр раннего обнаружения пожаров и быстрого принятия решений, мониторинга на территории лесных массивов страны путем группировки данных из различных источников.

Добавим, что летом 2023 года в Казахстане произошло большое количество лесных пожаров. Самым масштабным стал пожар в области Абай, результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы", которых позже посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.