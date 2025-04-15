Дожди обещают жителям двух мегаполисов Казахстана во вторник

Во вторник, 15 апреля, в Астане и Алматы ожидаются дожди, а в Шымкенте обещают до 24 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 21 градуса, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 14 градусов, ночью температура снизится до 6 градусов. Скорость ветра – 5,7 м/с.

В Шымкенте ожидается переменная облачность, осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,0 м/с.