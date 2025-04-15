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Дожди обещают жителям двух мегаполисов Казахстана во вторник

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Люди под дождем
Люди под дождем. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 15 апреля, в Астане и Алматы ожидаются дожди, а в Шымкенте обещают до 24 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 21 градуса, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 14 градусов, ночью температура снизится до 6 градусов. Скорость ветра – 5,7 м/с.

В Шымкенте ожидается переменная облачность, осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,0 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235728-dozhdi-obeshchayut-zhitelyam-dvuh-megapolisov-kazahstana-vo-vtornik/

Автор: Кристина Кривцанова

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дожди обещают жителям двух мегаполисов Казахстана во вторник